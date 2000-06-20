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На поле в Британии обнаружен новый огромный рисунок

На поле в Британии обнаружен новый огромный рисунок Уфологи уверены, что круги на полях - результат деятельности инопланетян.

В последнее время круги на полях отчего-то стали появляться все чаще, естественно, в первую очередь в Англии, хотя и в некоторых других странах мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Заметим, что почти год предполагаемые художества пришельцев не возникали нигде на планете (или, по крайней мере, о них не сообщалось широкой общественности), однако теперь эти «инопланетные шедевры» посыпались на нивы фермеров как из рога изобилия.

Это приводит в замешательство аграриев, власти, уфологов и прочих исследователей паранормальных явлений, которые не в состоянии объяснить причины происходящего оживления.

Последний загадочный рисунок на поле обнаружили в прошлое воскресенье, 17 июня, в английском графстве Уилтшире, совсем неподалеку от знаменитого Стоунхенджа. Удивительное изображение на посевах пшеницы демонстрирует огромный круг, с которым соединены прямыми линиями пять кругов гораздо меньших размеров.

На поле в Британии обнаружен новый огромный рисунок


Внутри этой композиции располагается нечто вроде цветка, между пятью лепестками которого находится один и тот же непонятный символ. Расшифровка данного послания вряд ли возможна, как и в случае с тысячами других «кругов» на полях.

Увы, значение таких художеств остается для человечества тайной за семью печатями, хотя предположений весьма много (смотрите предыдущий наш материал о кругах на полях).

Многие известные уфологи задались вопросом: почему этот рисунок появился возле Стоунхенджа? Может, представителей внеземной цивилизации, параллельных миров, наших потомков заинтересовало именно легендарное сооружение друидов?

Впрочем, существует мнение, что соорудили данный древний памятник как раз пришельцы. Так, в апреле нынешнего года британские ученые сообщили, что Стоунхендж не мог быть построен человеком, поскольку два наиболее крупных его камня были обработаны за миллионы лет до неолита.

Выходит, представители какой-то высокоразвитой цивилизации произвели с этими глыбами сложные манипуляции еще задолго до того, как наши предки впервые взяли в руки палки (если верить признанной теории эволюции нашего общества).

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И хотя место для очередного художества на поле выбрано, думается, не случайно (в случайность здесь поверить очень сложно), объяснить этот выбор все равно весьма проблематично, не говоря уже о смысле самого послания…

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 Теги: Британия, круги на полях, Стоунхендж

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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