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Ученые перенесли прогнозируемую дату конца света

Ученые перенесли прогнозируемую дату конца света Из-за переговоров США и КНДР в мире понизился уровень напряженности.

Греческий астрофизик Георгис Гьялвас некоторое время назад предсказал крах человечества в 2018 году. Ученые же заявили, что на данный момент конец света не ожидается, однако в будущем он определенного произойдет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Согласно прогнозам Георгиса, мир должна была уничтожить радиация. В год Огненного Петуха мы наблюдали политические дебаты: различные войти и противостояния. Всё могло завершиться ядерным сражением.

Однако сюжет развернулся совсем не так, как предполагалось. Америка и Северная Корея нашли точки соприкосновения: лидеры стран смогли избежать войны.

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Таким образом, конец света переносится на неопределенное время.
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 Теги: конец света, дата

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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