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Раздел: Невероятное  
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В Техасе сняли на видео НЛО, мешавший взлетать самолетам

В Техасе сняли на видео НЛО, мешавший взлетать самолетам Радары аэропорта не смогли зафиксировать летающий объект.

Множество жителей Хьюстона (штат Техас) наблюдали в небе НЛО, который, по их словам, препятствовал взлету самолетов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

НЛО метался с одной точки в другую, поэтому создавал аварийную ситуацию. Граждане доложили происходящее службе безопасности аэропорта.

Специалисты пытали просканировать небо радарами, но те не зафиксировали светящийся объект. Странную летающую тарелку успели занять на видео.

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Согласно некоторым данным, база инопланетян, о которой прекрасно знают в НАСА и ВВС, находится в лесной зоне Хьюстона на юго-востоке.

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 Теги: Техас, НЛО, видео

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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