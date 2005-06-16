Раздел: Невероятное
Ученые придумали, как получать кислород на Марсе
В последние годы выдвигается все больше идей по колонизации Марса.
Специалисты со всех концов Земли ломают головы над тем, как человек смог бы комфортно жить на Красной планете, выращивать растения («и на Марсе будут яблони цвести») и животных, заводить детей и заниматься научными исследованиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Одной из наиболее существенных проблем, несомненно, является отсутствие на Марсе кислорода, которым мы дышим. Очевидно, что взять его достаточное количество с Земли – не вариант.
Ученые из США неожиданно нашли потенциальное решение этого вопроса. По их мнению, со столь грандиозной задачей, вероятно, могут справиться глубоководные цианобактерии, обитающие в Мировом океане. Благодаря процессу фотосинтеза они теоретически способны в экстремальных для человека условиях поглощать углекислый газ, выделяя кислород.
Так называемые сине-зеленые водоросли удивительно живучи: они встречаются в Антарктиде, в невероятно жаркой Долине Смерти и даже на внешней обшивке Международной космической станции.
Элмарс Краусц, один из авторов исследования, рассказывает:
Это может прозвучать для многих из нас как чистая научная фантастика, однако крупные космические агентства и некоторые частные компании уже сейчас заинтересованы в том, чтобы испытать нашу идею на практике. В теории фотосинтез бактерий действительно способен запустить производство на Марсе кислорода.
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При этом никто пока не знает, как эти микроорганизмы поведут себя непосредственно на Марсе. Вот почему первостепенной задачей, стоящей сегодня перед космическим сообществом Земли, становится «колонизация» Красной планеты именно цианобактериями, и уж только потом – человеком…
Специалисты со всех концов Земли ломают головы над тем, как человек смог бы комфортно жить на Красной планете, выращивать растения («и на Марсе будут яблони цвести») и животных, заводить детей и заниматься научными исследованиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Одной из наиболее существенных проблем, несомненно, является отсутствие на Марсе кислорода, которым мы дышим. Очевидно, что взять его достаточное количество с Земли – не вариант.
Ученые из США неожиданно нашли потенциальное решение этого вопроса. По их мнению, со столь грандиозной задачей, вероятно, могут справиться глубоководные цианобактерии, обитающие в Мировом океане. Благодаря процессу фотосинтеза они теоретически способны в экстремальных для человека условиях поглощать углекислый газ, выделяя кислород.
Так называемые сине-зеленые водоросли удивительно живучи: они встречаются в Антарктиде, в невероятно жаркой Долине Смерти и даже на внешней обшивке Международной космической станции.
Элмарс Краусц, один из авторов исследования, рассказывает:
Это может прозвучать для многих из нас как чистая научная фантастика, однако крупные космические агентства и некоторые частные компании уже сейчас заинтересованы в том, чтобы испытать нашу идею на практике. В теории фотосинтез бактерий действительно способен запустить производство на Марсе кислорода.
Читайте также: В Техасе сняли на видео НЛО, мешавший взлетать самолетам
При этом никто пока не знает, как эти микроорганизмы поведут себя непосредственно на Марсе. Вот почему первостепенной задачей, стоящей сегодня перед космическим сообществом Земли, становится «колонизация» Красной планеты именно цианобактериями, и уж только потом – человеком…
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