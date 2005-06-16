Раздел: Невероятное
Ученые назвали ископаемое животное в честь Обамы
Организм не имел возможности передвигаться.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили и описали останки ископаемого животного, обитавшего в океане сотни миллионов лет назад. Ученые решили назвать его Obamus coronatus, отмечая страсть бывшего президента Барака Обамы к науке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.
Живший порядка 580 млн лет назад организм был похож на диск диаметром 0,5-2 сантиметра, и имел расходящиеся спиралевидные борозды на своей поверхности. Ученые считают, что этот организм не имел возможности передвигаться, а сидел неподвижно на дне океана.
Второй ранее не известный организм, чьи останки были обнаружены, был назван Attenborites janeae в честь британского натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо. Ученые считают, что найденные организмы были одними из первых, обитавшими на нашей планете. Их отпечатки были найдены в хорошо сохранившихся осадочных породах в горах на юге Австралии.
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Исследование с описанием останков опубликовано в журнале Australian Journal of Earth Sciences.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили и описали останки ископаемого животного, обитавшего в океане сотни миллионов лет назад. Ученые решили назвать его Obamus coronatus, отмечая страсть бывшего президента Барака Обамы к науке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.
Живший порядка 580 млн лет назад организм был похож на диск диаметром 0,5-2 сантиметра, и имел расходящиеся спиралевидные борозды на своей поверхности. Ученые считают, что этот организм не имел возможности передвигаться, а сидел неподвижно на дне океана.
Второй ранее не известный организм, чьи останки были обнаружены, был назван Attenborites janeae в честь британского натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо. Ученые считают, что найденные организмы были одними из первых, обитавшими на нашей планете. Их отпечатки были найдены в хорошо сохранившихся осадочных породах в горах на юге Австралии.
Читайте также: "Живое ископаемое": древнейшая акула-монстр напугала Сеть. Видео
Исследование с описанием останков опубликовано в журнале Australian Journal of Earth Sciences.
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