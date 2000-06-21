Раздел: Невероятное
Ученые разгадали загадку рождения планет
Рост пылевых частиц идет медленно.
Большие зародыши планет могут формироваться почти сразу после появления протопланетного диска. Это открытие поможет лучше понять процессы, происходящие при формировании экзопланет, а также объяснить, как формируются Суперземли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Astronomy & Astrophysic.
Группа астрономов под руководством Эдуарда Воробьева, научного сотрудника Венского технического университета (Австрия) и Южного федерального университета (Россия), предложила новое объяснение механизма формирования планет. Для этого исследователи проанализировали эволюцию молодых звезд.
Ранее считалось, что рост пылевых частиц идет медленно и формирования планет начинается в дисках возрастом около миллиона лет. Однако исследователи показали, что эти процессы начинаются гораздо раньше, почти одновременно с образованием диска и самой звезды.
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Чтобы проследить процесс роста частиц пыли и формирования планеты на ранних стадиях развития, ученые использовали метод гидродинамического моделирования. Он предусматривает, что околозвездные газ и пыль можно рассматривать как сжимаемую жидкость и применить к ее описанию стандартные уравнения гидродинамики. Симуляция начиналась с гравитационного коллапса молекулярного облака и рождения звездного ядра с массой примерно равной солнечной. За этим стоит образования звезды и протопланетного диска, который состоит из частиц двух типов – более одного микрометра и менее одного микрометра.
Большие зародыши планет могут формироваться почти сразу после появления протопланетного диска. Это открытие поможет лучше понять процессы, происходящие при формировании экзопланет, а также объяснить, как формируются Суперземли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Astronomy & Astrophysic.
Группа астрономов под руководством Эдуарда Воробьева, научного сотрудника Венского технического университета (Австрия) и Южного федерального университета (Россия), предложила новое объяснение механизма формирования планет. Для этого исследователи проанализировали эволюцию молодых звезд.
Ранее считалось, что рост пылевых частиц идет медленно и формирования планет начинается в дисках возрастом около миллиона лет. Однако исследователи показали, что эти процессы начинаются гораздо раньше, почти одновременно с образованием диска и самой звезды.
Читайте также: Ученые разгадали загадку древней мумии
Чтобы проследить процесс роста частиц пыли и формирования планеты на ранних стадиях развития, ученые использовали метод гидродинамического моделирования. Он предусматривает, что околозвездные газ и пыль можно рассматривать как сжимаемую жидкость и применить к ее описанию стандартные уравнения гидродинамики. Симуляция начиналась с гравитационного коллапса молекулярного облака и рождения звездного ядра с массой примерно равной солнечной. За этим стоит образования звезды и протопланетного диска, который состоит из частиц двух типов – более одного микрометра и менее одного микрометра.
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