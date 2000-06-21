Странная мутация превратила теленка в подобие кенгуру

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Мик Хассин из Австралии перед отпуском ознакомился с азами лёгочно-сердечной реанимации, но себе даже не мог представить, что ему придётся использовать приобретенные навыки по назначению. Во время прогулки мужчина заметил, как две собаки гнались за маленьким зверьком. Приглядевшись, он увидел, что животные гонятся с детёнышем