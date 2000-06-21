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Раздел: Невероятное  
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Странная мутация превратила теленка в подобие кенгуру

Странная мутация превратила теленка в подобие кенгуру Из-за генетического нарушения бычок родился без передних лап.

Китаец по имени Ван Шийоу больше десяти лет занимается фермерством, однако за всё это время ни разу не видел странной мутаций, подобной той, которая произошла с одним бычком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, мужчина приобрел за 200 юаней теленка без передних лап. Из-за этого дефекта животное, когда пытается ходить, больше похоже не на молодого бычка, а на кенгуру.

Согласно заявлению фермера, теленок будет жить до самой зрелости: за малый промежуток времени к животному успел привязаться не только сам Шийоу, но и его дети. Более того, к удивительному созданию съезжаются местные жители, чтобы сделать несколько кадров на память.

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Сейчас теленок не умеет ходить (этому предстоит только научиться, конечно, не без помощи фермера). Животное имеет хороший аппетит: оно выпивает за день шесть фунтов молока. Ухаживают за новым питомцев все члены семейства по очереди.

Странная мутация превратила теленка в подобие кенгуру
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 Теги: теленок, кенгуру

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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