Раздел: Невероятное
В США рассказали о странных существах, спасавших людей от смерча
Жители одного города видели необычных "людей-бабочек".
В городе Джоплин (США, штат Миссури) произошел ужасный смерч, который специалисты отнесли к категории F5 по шкале Фудзиты. Такой силы смерчи способны наносить большие убытки: срывать дома “с корнем” и уносить грузовики на приличные расстояния, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
22 мая 2011 года от стихии умерло 158 граждан, а раненых врачи насчитали 1150 человек. После смерча в сети и газетах начали появляться интересные истории о чудом спасенных людях. Именно в подобных статьях и заговорили о людях-бабочках.
Так, к примеру, мистические создания спасли четырнадцатилетнего Лейджа Григсби и десятилетнюю Мейсон Лиллард. Как рассказали дети, во время стихии они находились в грузовой машине родственников. Внезапно автомобиль поднялся ввысь, дети почувствовали, что теряют сознание от сильных ударов о корпус грузовика. Однако Лейдж и Мейсон успели увидеть загадочных летающих созданий.
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Известны и другие истории. Люди отмечали, что их спасители защищали их от падающего мусора. Примечательно, что информация о людях-бабочках впервые появилась именно в городе Джоплин. Данных об их появлении на других территориях нет.
В городе Джоплин (США, штат Миссури) произошел ужасный смерч, который специалисты отнесли к категории F5 по шкале Фудзиты. Такой силы смерчи способны наносить большие убытки: срывать дома “с корнем” и уносить грузовики на приличные расстояния, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
22 мая 2011 года от стихии умерло 158 граждан, а раненых врачи насчитали 1150 человек. После смерча в сети и газетах начали появляться интересные истории о чудом спасенных людях. Именно в подобных статьях и заговорили о людях-бабочках.
Так, к примеру, мистические создания спасли четырнадцатилетнего Лейджа Григсби и десятилетнюю Мейсон Лиллард. Как рассказали дети, во время стихии они находились в грузовой машине родственников. Внезапно автомобиль поднялся ввысь, дети почувствовали, что теряют сознание от сильных ударов о корпус грузовика. Однако Лейдж и Мейсон успели увидеть загадочных летающих созданий.
Читайте также: Странная мутация превратила теленка в подобие кенгуру
Известны и другие истории. Люди отмечали, что их спасители защищали их от падающего мусора. Примечательно, что информация о людях-бабочках впервые появилась именно в городе Джоплин. Данных об их появлении на других территориях нет.
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