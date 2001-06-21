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Раздел: Невероятное  
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В США рассказали о странных существах, спасавших людей от смерча

В США рассказали о странных существах, спасавших людей от смерча Жители одного города видели необычных "людей-бабочек".

В городе Джоплин (США, штат Миссури) произошел ужасный смерч, который специалисты отнесли к категории F5 по шкале Фудзиты. Такой силы смерчи способны наносить большие убытки: срывать дома “с корнем” и уносить грузовики на приличные расстояния, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

22 мая 2011 года от стихии умерло 158 граждан, а раненых врачи насчитали 1150 человек. После смерча в сети и газетах начали появляться интересные истории о чудом спасенных людях. Именно в подобных статьях и заговорили о людях-бабочках.

Так, к примеру, мистические создания спасли четырнадцатилетнего Лейджа Григсби и десятилетнюю Мейсон Лиллард. Как рассказали дети, во время стихии они находились в грузовой машине родственников. Внезапно автомобиль поднялся ввысь, дети почувствовали, что теряют сознание от сильных ударов о корпус грузовика. Однако Лейдж и Мейсон успели увидеть загадочных летающих созданий.

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Известны и другие истории. Люди отмечали, что их спасители защищали их от падающего мусора. Примечательно, что информация о людях-бабочках впервые появилась именно в городе Джоплин. Данных об их появлении на других территориях нет.

В США рассказали о странных существах, спасавших людей от смерча
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 Теги: люди-бабочки, США, смерч

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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