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Раздел: Невероятное  
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Феноменальный точечный дождь в Австрии сняли на видео

Феноменальный точечный дождь в Австрии сняли на видео Дождь отличается четкой локализацией и сильным потоком воды.

В Австрии был снят уникальный ролик, на котором удачливый оператор запечатлел необычное природное явление – с неба (естественно из грозовой тучи) выпала пугающая и в то же время завораживающая «волна фантастического цунами», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Именно такое название дал ей сам автор видеоролика, который признался, что никогда ничего подобного не видел нигде, а потому был буквально потрясен видом этой стихии.

Зрелище в самом деле апокалиптичное, поскольку кажется, что небеса вдруг разверзлись, и в эту устрашающуюся «дыру» неведома откуда хлынули огромные потоки воды. Прямо как в Библии, где приблизительно также описывается Всемирный потоп («и разверзлись хляби небесные»).

Кстати, автор уточняет, что воочию наблюдать это явление было еще более жутко, поскольку казалось, что мир рушится, настает тот Апокалипсис, который нам так долго обещают всевозможные пророки (читайте по ссылке, почему пророчества о конце света никак не сбываются).

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Обещают, пугают, но так и не могут сказать точно, когда же хляби небесные разверзнутся в самом деле. А тут – вот оно, вроде бы уже началось…

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 Теги: Австрия, дождь

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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