Раздел: Невероятное
В Британии сняли НЛО, замаскированный под облако
Странный объект наблюдали в городе Харрогейте, графство Норт-Йоркшир.
Представленное изображение – не результат фотомонтажа и не кадр из научно-фантастического фильма, а вполне реальный снимок, полученный 18 июня нынешнего года в английском курортном городе Харрогейте, графство Норт-Йоркшир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Десятки местных жителей неожиданно стали свидетелями появления над своими домами огромного объекта, который при беглом взгляде можно было спутать с облаком.
Многие горожане, вероятно, так и поступили, однако внимательные наблюдатели сразу поняли, что в небе появилось нечто странное. Если это не случайность (шутка природы), то такое облако - явно разумное.
Немало уфологов, ознакомившихся с загадочным кадром в Сети, также посчитали, что перед нами отнюдь не облако. Исследователи пришельцев говорят, что речь идет о маскирующейся под небесный водный конденсат «летающей тарелке», и приводят несколько аргументов в пользу своей теории:
- во-первых, предполагаемое воздушное судно инопланетян имеет идеально ровную дискообразную форму, которая исключена у настоящих облаков;
- во-вторых, нижняя часть НЛО демонстрирует весьма четкую тень, из чего можно заключить, что это в самом деле твердый цельный объект;
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- наконец, очевидцы все как один утверждают, что «облако» в конечном итоге не растворилось в вышине, не «размылось» во что-то бесформенное, как и ожидалось многими, а молниеносно уплыло прочь.
Представленное изображение – не результат фотомонтажа и не кадр из научно-фантастического фильма, а вполне реальный снимок, полученный 18 июня нынешнего года в английском курортном городе Харрогейте, графство Норт-Йоркшир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Десятки местных жителей неожиданно стали свидетелями появления над своими домами огромного объекта, который при беглом взгляде можно было спутать с облаком.
Многие горожане, вероятно, так и поступили, однако внимательные наблюдатели сразу поняли, что в небе появилось нечто странное. Если это не случайность (шутка природы), то такое облако - явно разумное.
Немало уфологов, ознакомившихся с загадочным кадром в Сети, также посчитали, что перед нами отнюдь не облако. Исследователи пришельцев говорят, что речь идет о маскирующейся под небесный водный конденсат «летающей тарелке», и приводят несколько аргументов в пользу своей теории:
- во-первых, предполагаемое воздушное судно инопланетян имеет идеально ровную дискообразную форму, которая исключена у настоящих облаков;
- во-вторых, нижняя часть НЛО демонстрирует весьма четкую тень, из чего можно заключить, что это в самом деле твердый цельный объект;
Читайте также: Илон Маск готовится провести сенсационную пресс-конференцию
- наконец, очевидцы все как один утверждают, что «облако» в конечном итоге не растворилось в вышине, не «размылось» во что-то бесформенное, как и ожидалось многими, а молниеносно уплыло прочь.
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