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Голубые дюны Марса показали на снимке

Голубые дюны Марса показали на снимкеНа снимке запечатлена поверхность Красной планеты в области кратера Лиот.

Агентство NASA опубликовало снимок с Марса, на котором запечатлены его голубые дюны в области кратера Лиот. Снимок был сделан с помощью аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

MRO представляет собой автоматическую многофункциональную межпланетную станцию NASA, которая предназначена для исследования Марса. В аппарате имеется целый ряд научных приборов, среди которых спектметры и камеры. Благодаря этому устройство может исследовать поверхность планеты, а также ее рельеф и температуру.

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Голубые дюны Марса показали на снимке
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 Теги: Марс, дюны

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Сегодня, 13:54 » Автор: Богдан Процив
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