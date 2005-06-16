Раздел: Невероятное
Голубые дюны Марса показали на снимке
На снимке запечатлена поверхность Красной планеты в области кратера Лиот.
Агентство NASA опубликовало снимок с Марса, на котором запечатлены его голубые дюны в области кратера Лиот. Снимок был сделан с помощью аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
MRO представляет собой автоматическую многофункциональную межпланетную станцию NASA, которая предназначена для исследования Марса. В аппарате имеется целый ряд научных приборов, среди которых спектметры и камеры. Благодаря этому устройство может исследовать поверхность планеты, а также ее рельеф и температуру.
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Агентство NASA опубликовало снимок с Марса, на котором запечатлены его голубые дюны в области кратера Лиот. Снимок был сделан с помощью аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
MRO представляет собой автоматическую многофункциональную межпланетную станцию NASA, которая предназначена для исследования Марса. В аппарате имеется целый ряд научных приборов, среди которых спектметры и камеры. Благодаря этому устройство может исследовать поверхность планеты, а также ее рельеф и температуру.
Читайте также: Найдена недостающая часть Вселенной
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