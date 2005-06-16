Раздел: Невероятное
Физики объяснили поведение извивающихся трещин
Трещины появляются во многих материалах
Ученые объяснили, почему в некоторых случаях трещины при движении навстречу друг другу отклоняются от прямолинейного движения. Самым важным параметром здесь оказалось соотношение степени близости направлений и длины трещин. Работа поможет улучшить работу приборов, чувствительных к растрескиванию. Результаты изложены в журнале Physical Review Letters.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИНДИКАТОР.
Трещины появляются во многих материалах — таких, например, как бетон, асфальт или металл — под действием механического усилия. Механика разрушения твердых тел часто может предсказать направление роста трещин на основе минимизации внутренних напряжений. Тем не менее, теоретически ученые не могли описать поведение сближающихся трещин с параллельными направлениями: модели предсказывали только притягивающие взаимодействия между дефектами, в то время как часто наблюдается отталкивание на некотором расстоянии.
Новая работа объясняет как раз ситуацию, когда трещины сближались, затем на небольшом расстоянии стали расходиться, а затем опять начали двигать друг к другу, в результате образуя похожие на крюки рисунки. Модель, созданная под руководством физиков из Франции, позволяет описать движение трещин в различных случаях. Оказывается, отталкивание возникает тогда, когда относительно длинные трещины движутся вдоль очень близких линий.
Ученые объяснили, почему в некоторых случаях трещины при движении навстречу друг другу отклоняются от прямолинейного движения. Самым важным параметром здесь оказалось соотношение степени близости направлений и длины трещин. Работа поможет улучшить работу приборов, чувствительных к растрескиванию. Результаты изложены в журнале Physical Review Letters.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИНДИКАТОР.
Трещины появляются во многих материалах — таких, например, как бетон, асфальт или металл — под действием механического усилия. Механика разрушения твердых тел часто может предсказать направление роста трещин на основе минимизации внутренних напряжений. Тем не менее, теоретически ученые не могли описать поведение сближающихся трещин с параллельными направлениями: модели предсказывали только притягивающие взаимодействия между дефектами, в то время как часто наблюдается отталкивание на некотором расстоянии.
Новая работа объясняет как раз ситуацию, когда трещины сближались, затем на небольшом расстоянии стали расходиться, а затем опять начали двигать друг к другу, в результате образуя похожие на крюки рисунки. Модель, созданная под руководством физиков из Франции, позволяет описать движение трещин в различных случаях. Оказывается, отталкивание возникает тогда, когда относительно длинные трещины движутся вдоль очень близких линий.
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