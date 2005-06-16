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Разгадан феномен серебристых облаков

Разгадан феномен серебристых облаковНаблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы.

Феномен возникновения в верхних слоях атмосферы Земли так называемых серебристых облаков может быть связан с древним извержением вулкана Кракатау, говорится в совместном сообщении Роскосмоса и московского планетария.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА.

Серебристые облака — самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высотах 70-95 километров. Их называют также полярными мезосферными облаками (polar mesospheric clouds, PMC) или ночными светящимися облаками (noctilucent clouds, NLC). Это светлые полупрозрачные облака, которые иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах.

"Тот факт, что это атмосферное явление не наблюдалось до 1885 года, многих ученых привел к мысли, что их появление связано с мощным катастрофическим процессом на Земле — извержением вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 года, когда в атмосферу было выброшено около 35 миллионов тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара. Высказывались и другие гипотезы: метеорная, техногенная, гипотеза о "солнечном дожде". Но до сих пор многие факты в этой области неполны и противоречивы, поэтому серебристые облака продолжают оставаться волнующей проблемой для многих естествоиспытателей", — отмечается в сообщении.

Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах около 90 километров, и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт (поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии — в южной). Для их образования необходимо сочетание трех факторов: достаточное количество водяного пара, очень низкая (до минус 1000 градусов Цельсия) температура, наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда.

"При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги, вероятно, служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет. Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который попадает на них из-под горизонта. Днем, даже на фоне чистого голубого неба эти облака не видны: очень уж они тонкие, "эфирные". Лишь глубокие сумерки и ночная тьма делают их заметными для наземного наблюдателя. Правда, с помощью аппаратуры, поднятой на большие высоты, эти облака можно регистрировать и в дневное время. Легко убедиться в поразительной прозрачности серебристых облаков: сквозь них прекрасно видны звезды", — отмечают исследователи.

Наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы в Северном полушарии в июне-июле, обычно с середины июня до середины июля, и лишь на географических широтах от 45 до 70 градусов, причем в большинстве случаев они чаще видны на широтах от 55 до 65 градусов. В Южном полушарии их наблюдают в конце декабря и в январе на широтах от 40 до 65 градусов. В это время года и на этих широтах Солнце даже в полночь опускается не очень глубоко под горизонт, и его скользящие лучи освещают стратосферу, где на высоте в среднем около 83 километров появляются серебристые облака.

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Как правило, они видны невысоко над горизонтом, на высоте 3-10 градусов в северной части неба (для наблюдателей Северного полушария). При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год.
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 Теги: феномен, облака

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Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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