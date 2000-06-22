Раздел: Невероятное
Ученые опубликовали загадочный снимок дюны на Марсе
Интересно, что эта дюна имеет более комплексную структуру, чем остальные.
Ученые из аэрокосмического управления США показали фото загадочной синей дюны в кратере Лио на планете Марс,
пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Снимок сделала американская автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter, которая находится на орбите планеты.
Фото сделано камерой Hiris, самой мощной из тех, которые установлены на межпланетных станциях.
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На фото, которое было сделано еще 24 января, видно поле типовых марсианских дюн. При этом в центре можно увидеть загадочную бирюзово-синюю дюну. Интересно, что эта дюна имеет более комплексную структуру, чем остальные.
Ученые из аэрокосмического управления США показали фото загадочной синей дюны в кратере Лио на планете Марс,
пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Снимок сделала американская автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter, которая находится на орбите планеты.
Фото сделано камерой Hiris, самой мощной из тех, которые установлены на межпланетных станциях.
Читайте также: Curiosity обнаружил на Марсе загадочный песок
На фото, которое было сделано еще 24 января, видно поле типовых марсианских дюн. При этом в центре можно увидеть загадочную бирюзово-синюю дюну. Интересно, что эта дюна имеет более комплексную структуру, чем остальные.
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