Раздел: Невероятное
Все люди живут в матрице, - Илон Маск
Маск заявил, что у него уже есть множество доказательств своей теории
Человечество с древних времен стремится проникнуть в тайны мира и загадки Вселенной. Мысль о том, что мы живем в искусственной реальности, уже давно возникает у различных философов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
До 2010 года гипотеза о Матрице, как и любая другая гипотеза о происхождении мироздания, не воспринималась научным сообществом всерьез. Ученые мужи пытались понять, что представляет собой наш мир, и объяснить его законы. Сущности бытия они отводили, как ни парадоксально, второстепенную роль.
Но канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и миллиардер заявил, что научные исследования уже практически окончены, и он готов рассказать о матрице уже в августе этого года.
Илона Маска считают человеком будущего, однако о матрице он говорил еще несколько лет назад, но никто не и подумать не мог, что он решит начать тайное исследование и сейчас уже почти готов доказать свою теорию о том, что люди действительно живут в матрице. Известно, что он нанял, целую группу ученых, которыми управлял лично.
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В Маунтин-Вью, что в Калифорнии, пройдет пресс-конференция, на которой Илон Маск расскажет всем о своем исследовании. Перед этим он собирается распространить видеоролик, который станет рекламой для пресс-конференции. Маск заявил, что у него уже есть множество доказательств своей теории. Он считает, что видео-ролик приведет в ужас всех людей на Земле, перевернув их представление о жизни и измерении.
Человечество с древних времен стремится проникнуть в тайны мира и загадки Вселенной. Мысль о том, что мы живем в искусственной реальности, уже давно возникает у различных философов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
До 2010 года гипотеза о Матрице, как и любая другая гипотеза о происхождении мироздания, не воспринималась научным сообществом всерьез. Ученые мужи пытались понять, что представляет собой наш мир, и объяснить его законы. Сущности бытия они отводили, как ни парадоксально, второстепенную роль.
Но канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и миллиардер заявил, что научные исследования уже практически окончены, и он готов рассказать о матрице уже в августе этого года.
Илона Маска считают человеком будущего, однако о матрице он говорил еще несколько лет назад, но никто не и подумать не мог, что он решит начать тайное исследование и сейчас уже почти готов доказать свою теорию о том, что люди действительно живут в матрице. Известно, что он нанял, целую группу ученых, которыми управлял лично.
Читайте также: Илон Маск решил производить конфеты
В Маунтин-Вью, что в Калифорнии, пройдет пресс-конференция, на которой Илон Маск расскажет всем о своем исследовании. Перед этим он собирается распространить видеоролик, который станет рекламой для пресс-конференции. Маск заявил, что у него уже есть множество доказательств своей теории. Он считает, что видео-ролик приведет в ужас всех людей на Земле, перевернув их представление о жизни и измерении.
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