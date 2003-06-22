Все люди живут в матрице, - Илон Маск

Маск заявил, что у него уже есть множество доказательств своей теории



Человечество с древних времен стремится проникнуть в тайны мира и загадки Вселенной. Мысль о том, что мы живем в искусственной реальности, уже давно возникает у различных философов, пишет



До 2010 года гипотеза о Матрице, как и любая другая гипотеза о происхождении мироздания, не воспринималась научным сообществом всерьез. Ученые мужи пытались понять, что представляет собой наш мир, и объяснить его законы. Сущности бытия они отводили, как ни парадоксально, второстепенную роль.



Но канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и миллиардер заявил, что научные исследования уже практически окончены, и он готов рассказать о матрице уже в августе этого года.



Илона Маска считают человеком будущего, однако о матрице он говорил еще несколько лет назад, но никто не и подумать не мог, что он решит начать тайное исследование и сейчас уже почти готов доказать свою теорию о том, что люди действительно живут в матрице. Известно, что он нанял, целую группу ученых, которыми управлял лично.



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В Маунтин-Вью, что в Калифорнии, пройдет пресс-конференция, на которой Илон Маск расскажет всем о своем исследовании. Перед этим он собирается распространить видеоролик, который станет рекламой для пресс-конференции. Маск заявил, что у него уже есть множество доказательств своей теории. Он считает, что видео-ролик приведет в ужас всех людей на Земле, перевернув их представление о жизни и измерении.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Человечество с древних времен стремится проникнуть в тайны мира и загадки Вселенной. Мысль о том, что мы живем в искусственной реальности, уже давно возникает у различных философов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии До 2010 года гипотеза о Матрице, как и любая другая гипотеза о происхождении мироздания, не воспринималась научным сообществом всерьез. Ученые мужи пытались понять, что представляет собой наш мир, и объяснить его законы. Сущности бытия они отводили, как ни парадоксально, второстепенную роль.Но канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и миллиардер заявил, что научные исследования уже практически окончены, и он готов рассказать о матрице уже в августе этого года.Илона Маска считают человеком будущего, однако о матрице он говорил еще несколько лет назад, но никто не и подумать не мог, что он решит начать тайное исследование и сейчас уже почти готов доказать свою теорию о том, что люди действительно живут в матрице. Известно, что он нанял, целую группу ученых, которыми управлял лично.В Маунтин-Вью, что в Калифорнии, пройдет пресс-конференция, на которой Илон Маск расскажет всем о своем исследовании. Перед этим он собирается распространить видеоролик, который станет рекламой для пресс-конференции. Маск заявил, что у него уже есть множество доказательств своей теории. Он считает, что видео-ролик приведет в ужас всех людей на Земле, перевернув их представление о жизни и измерении.



