Раздел: Невероятное
Ученые подтвердили теорию относительности за пределами галактики
Альберт Эйнштейн был прав, утверждают астрономы, наблюдавшие гравитационное линзирование около галактики.
Международная группа астрономов при помощи орбитального телескопа "Хаббл" и наземного Очень Большого Телескопа с наивысшей по состоянию на 2018 год точностью проверила действенность общей теории относительности Альберта Эйнштейна за пределами нашей галактики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Ученые показали, как расположенная "неподалеку" от нас (400 млн световых лет) галактика ESO 325-G004 выступает в роли сильнейшей гравитационной линзы, искажающей свет от находящейся прямо - и далеко - за ней другой галактики таким образом, что последняя видна в виде объекта с ярким центром и кольцами вокруг.
Это явление называется кольцами Эйнштейна.
Сравнив массу ESO 325-G004 с уровнем искажения пространства вокруг нее, астрономы обнаружили, что гравитация на таких астрономических дистанциях ведет себя так, как и предполагает теория Эйнштейна. А это, в свою очередь, отметает некоторые альтернативные теории о свойствах гравитации.
Знаменитый ученый в свое время рассчитал, что объекты деформируют ткань пространства-времени, и свет, проходя мимо них, искажается; этот феномен называется гравитационным линзированием. Астрономам известно о сотнях таких линз, но большинство из них настолько удалены от нас, что невозможно точно измерить их массы.
Одна из самых известных линз - галактический кластер "Смалик" или "Чеширский кот":
Читайте также: В небе над Липецком заметили яркий объект
Как сверхмассивные объекты искажают пространство-время:
Международная группа астрономов при помощи орбитального телескопа "Хаббл" и наземного Очень Большого Телескопа с наивысшей по состоянию на 2018 год точностью проверила действенность общей теории относительности Альберта Эйнштейна за пределами нашей галактики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Ученые показали, как расположенная "неподалеку" от нас (400 млн световых лет) галактика ESO 325-G004 выступает в роли сильнейшей гравитационной линзы, искажающей свет от находящейся прямо - и далеко - за ней другой галактики таким образом, что последняя видна в виде объекта с ярким центром и кольцами вокруг.
Это явление называется кольцами Эйнштейна.
Сравнив массу ESO 325-G004 с уровнем искажения пространства вокруг нее, астрономы обнаружили, что гравитация на таких астрономических дистанциях ведет себя так, как и предполагает теория Эйнштейна. А это, в свою очередь, отметает некоторые альтернативные теории о свойствах гравитации.
Знаменитый ученый в свое время рассчитал, что объекты деформируют ткань пространства-времени, и свет, проходя мимо них, искажается; этот феномен называется гравитационным линзированием. Астрономам известно о сотнях таких линз, но большинство из них настолько удалены от нас, что невозможно точно измерить их массы.
Одна из самых известных линз - галактический кластер "Смалик" или "Чеширский кот":
Читайте также: В небе над Липецком заметили яркий объект
Как сверхмассивные объекты искажают пространство-время:
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