» » Ученые подтвердили теорию относительности за пределами галактики
Раздел: Невероятное  
0

Ученые подтвердили теорию относительности за пределами галактики

Ученые подтвердили теорию относительности за пределами галактикиАльберт Эйнштейн был прав, утверждают астрономы, наблюдавшие гравитационное линзирование около галактики.

Международная группа астрономов при помощи орбитального телескопа "Хаббл" и наземного Очень Большого Телескопа с наивысшей по состоянию на 2018 год точностью проверила действенность общей теории относительности Альберта Эйнштейна за пределами нашей галактики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Ученые показали, как расположенная "неподалеку" от нас (400 млн световых лет) галактика ESO 325-G004 выступает в роли сильнейшей гравитационной линзы, искажающей свет от находящейся прямо - и далеко - за ней другой галактики таким образом, что последняя видна в виде объекта с ярким центром и кольцами вокруг.

Это явление называется кольцами Эйнштейна.

Сравнив массу ESO 325-G004 с уровнем искажения пространства вокруг нее, астрономы обнаружили, что гравитация на таких астрономических дистанциях ведет себя так, как и предполагает теория Эйнштейна. А это, в свою очередь, отметает некоторые альтернативные теории о свойствах гравитации.

Ученые подтвердили теорию относительности за пределами галактики

Знаменитый ученый в свое время рассчитал, что объекты деформируют ткань пространства-времени, и свет, проходя мимо них, искажается; этот феномен называется гравитационным линзированием. Астрономам известно о сотнях таких линз, но большинство из них настолько удалены от нас, что невозможно точно измерить их массы.

Одна из самых известных линз - галактический кластер "Смалик" или "Чеширский кот":

Ученые подтвердили теорию относительности за пределами галактики

Читайте также: В небе над Липецком заметили яркий объект

Как сверхмассивные объекты искажают пространство-время:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: галактика, теория относительности

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:27 » Автор: Богдан Процив
     209
     0

Похожие новости по теме

Астрономы показали фото похожей на комету галактики Астрономы показали фото похожей на комету галактики

"Хаббл" сделал снимок галактики NGC 4861.

Астрономы показали завораживающее фото необычной галактики Астрономы показали завораживающее фото необычной галактики

"Хаббл" сделал впечатляющий снимок "запутанной" галактики.

Астрономы показали завораживающее фото галактики из созвездия Льва Астрономы показали завораживающее фото галактики из созвездия Льва

NGC 3274 располагается на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли.

Астрофизики обнаружили редкое космическое явление Астрофизики обнаружили редкое космическое явление

В космосе найдено идеальное кольцо Эйнштейна.

Забудьте про теорию Большого Взрыва Забудьте про теорию Большого Взрыва

Согласно теории радужной гравитации, наша Вселенная существует вечно и не имеет никакого начала.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх