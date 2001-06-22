» » В гробнице китайского императора нашли загадочное существо
Раздел: Невероятное  
0

В гробнице китайского императора нашли загадочное существо

В гробнице китайского императора нашли загадочное существоМеждународная группа ученых определила, кому принадлежал загадочный череп, обнаруженный в древней императорской гробнице в Китае.

В 2004 году археологи исследовали захоронение бабушки первого китайского императора Цинь Шихуана (259-210 гг. до н.э.) в провинции Шэньси. Они обнаружили не только человеческие останки, но и скелеты различных животных, в том числе медведя, леопарда, рыси и нескольких лошадей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно

Отмечается, что один череп идентифицировать так и не удалось. Загадку раскрыли лишь в 2018 году в Университетском колледже Лондона. По мнению исследователей, череп принадлежал неизвестному ранее виду гиббонов. Новый вид назвали Junzi imperialis.

Судя по всему, животное было похоже на современных сородичей – его вес составлял около шести килограммов, а питались гиббоны фруктами, листьями, насекомыми и яйцами птиц. Ученые предположили, что вид вымер в результате деятельности человека.

Читайте также: Найдены останки китайского императора

«Наше исследование показало, что в прошлом гиббоновые были распространены гораздо шире, чем сейчас. Но со временем развитие человеческого общества привело к резкому сокращению среды обитания гиббоновых, которая в наше время ограничена югом Китая», – рассказала соавтор исследования Хелен Чэттерджи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гробница, император

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:16 » Автор: Татьяна Ларина
     2002
     0

Похожие новости по теме

В Австралии обнаружили останки человека в саркофаге В Австралии обнаружили останки человека в саркофаге

Саркофаг хранился в университетском музее Сиднея.

Ученые обнаружили останки неизвестного вида людей Ученые обнаружили останки неизвестного вида людей

Американские археологи обнаружили в Китае уникальные черепа людей, которые жили примерно 120 тыс. лет назад.

Ученые нашли гигантский череп древнего морского чудовища Ученые нашли гигантский череп древнего морского чудовища

Найдены свидетельства существования подводной битвы древних монстров.

Американские палеонтологи обнаружили череп неизвестного животного Американские палеонтологи обнаружили череп неизвестного животного

Палеонтологи отыскали в Калифорнии череп странного существа.

Найдены останки китайского императора Найдены останки китайского императора

Археологи передали останки на экспертизу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх