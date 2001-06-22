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Ученые "научили" протезы чувствовать боль

Ученые "научили" протезы чувствовать боль В университете Джона Хопкинса создали новый тип искусственной кожи для протезов

Разработка под названием E-dermis возвращает пациенту не только осязание, но и ощущение боли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

После ампутаци руки или ноги люди часто испытывают ощущение "фантомной конечности" - ощущение, что недостающая часть тела все еще существует. Эта чувственная иллюзия стала ближе к реальности благодаря команде инженеров из Университета Джона Хопкинса, которая создала электронную кожу E-dermis. Когда она накладывается поверх протезов, это возвращает реальное ощущение осязания через кончики пальцев.

"Спустя много лет я почувствовал мою руку, как будто пустая оболочка снова наполнена жизнью", - говорит анонимный мужчина-ампутант, который служил главным волонтером-тестировщиком команды.

E-dermis изготовлена из ткани и резины и снабжена датчиками для имитации нервных окончаний. Такая кожа воссоздает ощущение осязания, а также боль, ощущая раздражители и передавая импульсы в периферические нервы.


"Мы создали датчик, который проходит через пальцы протезной руки и действует как ваша собственная кожа. Это интересно и ново, потому что теперь у нас может быть протезная рука, которая уже есть на рынке, и ее можно изменить с помощью электронной кожи, которая может многое рассказать владельцу", - говорит Люк Осборн, аспирант университета Джона Хопкинса в области биомедицинской техники.

Оболочка позволяет носителю протеза воспринимать широкий спектр тактильных ощущений от легкого прикосновения до сильного нажатия. Новшеством по сравнению с другими моделями искусственной кожи являются электронные болевые рецепторы. Они активируются, когда давление на чувствительную поверхность достигает опасных значений.

"Боль, конечно, неприятна, но это также важное, защитное чувство, которое отсутствует в протезах, доступных в настоящее время для ампутантов. Достижения в дизайне протезов и механизмах контроля могут помочь восстановить утраченные функции, но часто людям не хватает осязательной обратной связи", - подчеркнул Люк Осборн.

В то же время подчеркивается, что разработка не полностью копирует человеческую кожу. В частности, E-dermis не чувствителен к температуре.

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После нескольких месяцев тестирования исследователи заявили, что планируют дальнейшее развитие технологии и лучшее понимание того, как обеспечить значимую сенсорную информацию для пациентов с ампутацией в надежде сделать систему готовой для широкого использования.
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 Теги: протез, боль

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Сегодня, 20:10 » Автор: Татьяна Ларина
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