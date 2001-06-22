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Найдена самая ранняя картина Леонардо да Винчи

Найдена самая ранняя картина Леонардо да ВинчиВ Риме обнаружили самую раннюю картину да Винчи

Ранее неизвестную картину Леонардо да Винчи "Архангел Гавриил" представили в Риме. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MIGnews.com.ua

На картине изображен архангел Гавриила в профиль. Исследователи считают, что такой выбор не случаен, и художник следовал уже установившейся традиции портрета раннего Ренессанса, которая берет свое начало от изображений на древнеримских медалях и монетах. Историк искусства и специалист по творчеству да Винчи Эрнесто Солари уверен, что и техника была выбрана не случайно.

"Леонардо стремился достичь совершенства и выработать рецепт вечного искусства - во многом благодаря этому он выбрал майолику, которая позволяет сохранить яркость краски", - пояснил он.

Отмечается, что, согласно зашифрованной на майолике надписи, да Винчи написал найденную картину в возрасте 18 или 19 лет. Скорее всего, он изобразил не просто архангела, а себя в его образе.

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"Я, Леонардо, родившийся в 52-м году, изобразил себя как архангела Гавриила в 1471 году", - гласит в расшифрованном виде едва заметный ребус под нижней губой на портрете.
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 Теги: Леонардо да Винчи, картина

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Сегодня, 21:16 » Автор: Татьяна Ларина
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