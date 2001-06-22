Раздел: Невероятное
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
Исследователи решили объяснить факт, который давно заметили в обществе
Ученые из Швейцарии рассказали, по какой причине продолжительность жизни женщин заметно превышает продолжительность жизни мужчин. Об этом пишет передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Согласно данным мировой статистики, средняя разница между продолжительностью жизни между мужчиной и женщиной может достигать 10 лет.
По мнению ученых, эта разница не обусловлена некими социальными и экономическими явлениями в государстве. Ключевой фактор – это биологические особенности женского и мужского организма. Выяснилось, что причиной этого является Y-хромосома, проблемы с которой увеличивают риски появления онкологических заболеваний и других тяжелых патологий. Исследователи установили, что организм женщины отличается высокой жизнестойкостью, чем организм мужчины.
"Я совершенно уверен, - говорит Ларс Форсберг, адъюнкт-профессор медицинской генетики Университета Уппсалы в Швеции, - что потеря Y-хромосомы с возрастом объясняет очень большую долю увеличения смертности среди мужчин по сравнению с женщинами". Ранее научное исследование доказало, что богачи живут дольше бедняков.
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Ученые просчитали, что разница в продолжительности жизни составила 10 лет.
Ученые из Швейцарии рассказали, по какой причине продолжительность жизни женщин заметно превышает продолжительность жизни мужчин. Об этом пишет передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Согласно данным мировой статистики, средняя разница между продолжительностью жизни между мужчиной и женщиной может достигать 10 лет.
По мнению ученых, эта разница не обусловлена некими социальными и экономическими явлениями в государстве. Ключевой фактор – это биологические особенности женского и мужского организма. Выяснилось, что причиной этого является Y-хромосома, проблемы с которой увеличивают риски появления онкологических заболеваний и других тяжелых патологий. Исследователи установили, что организм женщины отличается высокой жизнестойкостью, чем организм мужчины.
"Я совершенно уверен, - говорит Ларс Форсберг, адъюнкт-профессор медицинской генетики Университета Уппсалы в Швеции, - что потеря Y-хромосомы с возрастом объясняет очень большую долю увеличения смертности среди мужчин по сравнению с женщинами". Ранее научное исследование доказало, что богачи живут дольше бедняков.
Читайте также: Почему женщины живут дольше мужчин: подборка курьезных фото
Ученые просчитали, что разница в продолжительности жизни составила 10 лет.
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