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Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчинИсследователи решили объяснить факт, который давно заметили в обществе

Ученые из Швейцарии рассказали, по какой причине продолжительность жизни женщин заметно превышает продолжительность жизни мужчин. Об этом пишет передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Согласно данным мировой статистики, средняя разница между продолжительностью жизни между мужчиной и женщиной может достигать 10 лет.

По мнению ученых, эта разница не обусловлена некими социальными и экономическими явлениями в государстве. Ключевой фактор – это биологические особенности женского и мужского организма. Выяснилось, что причиной этого является Y-хромосома, проблемы с которой увеличивают риски появления онкологических заболеваний и других тяжелых патологий. Исследователи установили, что организм женщины отличается высокой жизнестойкостью, чем организм мужчины.

"Я совершенно уверен, - говорит Ларс Форсберг, адъюнкт-профессор медицинской генетики Университета Уппсалы в Швеции, - что потеря Y-хромосомы с возрастом объясняет очень большую долю увеличения смертности среди мужчин по сравнению с женщинами". Ранее научное исследование доказало, что богачи живут дольше бедняков.

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Ученые просчитали, что разница в продолжительности жизни составила 10 лет.
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 Теги: мужчины, женщины

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Сегодня, 23:18 » Автор: Татьяна Ларина
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