Раздел: Невероятное
В гробнице китайского императора обнаружили череп странного животного
Часть ученых считает, что останки принадлежат вымершему виду гиббонов.
14 лет назад, в 2004 году, ученые изучили гробницу императора Цинь Шихуана, которая расположена в провинции Шэньси, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В сооружении были найдены не только останки людей, включая императора и его бабушки, но и скелеты животных, например, леопардов. Один череп из всего разнообразия идентифицировать не получилось.
Однако некоторое время назад специалисты из лондонского университетского колледжа смогли раскрыть истину. Так, останки принадлежали вымершему виду гиббонов, которому ученые дали название Junzi imperialis.
Создания мало чем отличались от современных гиббонов: весили тоже около 6-ти килограммов, питались фруктами, птичьими яйцами, листвой и насекомыми. Точную причину вымирания эксперты не могут назвать, однако подозревают причастность человека.
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В древности гиббоны заселяли, куда большие территорий, однако люди своей деятельностью сузили ареал обитания этих животных, отметила участница исследования Хелен Чэттерджи.
14 лет назад, в 2004 году, ученые изучили гробницу императора Цинь Шихуана, которая расположена в провинции Шэньси, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В сооружении были найдены не только останки людей, включая императора и его бабушки, но и скелеты животных, например, леопардов. Один череп из всего разнообразия идентифицировать не получилось.
Однако некоторое время назад специалисты из лондонского университетского колледжа смогли раскрыть истину. Так, останки принадлежали вымершему виду гиббонов, которому ученые дали название Junzi imperialis.
Создания мало чем отличались от современных гиббонов: весили тоже около 6-ти килограммов, питались фруктами, птичьими яйцами, листвой и насекомыми. Точную причину вымирания эксперты не могут назвать, однако подозревают причастность человека.
Читайте также: В Тихом океане обнаружили зеленых светящихся акул
В древности гиббоны заселяли, куда большие территорий, однако люди своей деятельностью сузили ареал обитания этих животных, отметила участница исследования Хелен Чэттерджи.
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