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В Канаде ожидается мощнейшее землетрясение с тысячами жертв

В Канаде ожидается мощнейшее землетрясение с тысячами жертв

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