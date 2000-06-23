Раздел: Невероятное
В Канаде ожидается мощнейшее землетрясение с тысячами жертв
Ученые сделали пугающие прогнозы о количестве пострадавших.
Специалисты на острове Ванкувер, который принадлежит Канаде, регистрируют явные признаки надвигающейся катастрофы – сильнейшего землетрясения. Согласно прогнозам ученых, погибнет порядка 13 тыс. человек, а ранено будет больше 25 тыс. граждан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Причина возможного землетрясения кроется в тектонической плите Хуана де Фуки, которая движется под североамериканский щит со скоростью 40 мм в год. В итоге вторая плита рано или поздно отскочит, спровоцировав катастрофу невероятного масштаба.
За последние сутки на Ванкувере произошло больше 150 небольших землетрясений, их число с каждой минутой увеличивается. Как прокомментировали ученые, сила катастрофы вполне может оказаться равной 9,2 баллам по шкале Рихтера.
Разрушенным будет северо-западный край материка: он упадет на несколько метров вниз и отскочит на тридцать метров на запад. Цунами, а также оползни неминуемы.
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Властям следует уже сейчас думать об эвакуации граждан: всего потребуется вывезти более миллиона человек, а еще миллиону нужна будет регулярная поставка продовольствия.
Специалисты на острове Ванкувер, который принадлежит Канаде, регистрируют явные признаки надвигающейся катастрофы – сильнейшего землетрясения. Согласно прогнозам ученых, погибнет порядка 13 тыс. человек, а ранено будет больше 25 тыс. граждан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Причина возможного землетрясения кроется в тектонической плите Хуана де Фуки, которая движется под североамериканский щит со скоростью 40 мм в год. В итоге вторая плита рано или поздно отскочит, спровоцировав катастрофу невероятного масштаба.
За последние сутки на Ванкувере произошло больше 150 небольших землетрясений, их число с каждой минутой увеличивается. Как прокомментировали ученые, сила катастрофы вполне может оказаться равной 9,2 баллам по шкале Рихтера.
Разрушенным будет северо-западный край материка: он упадет на несколько метров вниз и отскочит на тридцать метров на запад. Цунами, а также оползни неминуемы.
Читайте также: В гробнице китайского императора обнаружили череп странного животного
Властям следует уже сейчас думать об эвакуации граждан: всего потребуется вывезти более миллиона человек, а еще миллиону нужна будет регулярная поставка продовольствия.
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