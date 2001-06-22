Раздел: Невероятное
Во время трансляции прогноза погоды камера зафиксировала НЛО
Ведущий прогноза заметил странное явление.
И хотя этот НЛО всего лишь промелькнул на экране телеканала WKBW во время передачи метеосводки «на завтра», его заметили многие зрители, в том числе сам ведущий этой передачи – метеоролог Энди Паркер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Не случайно он тут же воскликнул: "Что это такое? Кто-нибудь, кроме меня, видео это?"
А далее телеведущий продемонстрировал свою находчивость и завидное чувство юмора, предложив зрителям сразу же несколько версий произошедшего:
"Это, скорее всего, падающая звезда, правда, наоборот – редко, но… бывает. Нет? А может, скоростной сверхреативный самолет, взлетающий где-то возле озера Эри? Тоже нет? Тогда – настоящий НЛО, корабль инопланетян. Что-то они разлетались в прямом эфире, не находите?"
Конечно, все было сведено к шутке, но ведь в каждой шутке, как мы знаем… Впрочем, это на самом деле могло быть все, что угодно, начиная от следа фейерверка и кончая каким-нибудь сбоем в работе видеокамеры.
Но в данном случае впечатляет даже то, что на канале WKBW заметили НЛО, в то время как телекомпания «Орегон», к примеру, пропустила «летающую тарелку», появившуюся на экране во время передачи новостей.
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Притом подобное стало случаться отчего-то довольно часто: даже ведущие начали обращать на это внимание, и не только обращать, но и признавать – пролетел настоящий, пусть и очень шустрый НЛО…
И хотя этот НЛО всего лишь промелькнул на экране телеканала WKBW во время передачи метеосводки «на завтра», его заметили многие зрители, в том числе сам ведущий этой передачи – метеоролог Энди Паркер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Не случайно он тут же воскликнул: "Что это такое? Кто-нибудь, кроме меня, видео это?"
А далее телеведущий продемонстрировал свою находчивость и завидное чувство юмора, предложив зрителям сразу же несколько версий произошедшего:
"Это, скорее всего, падающая звезда, правда, наоборот – редко, но… бывает. Нет? А может, скоростной сверхреативный самолет, взлетающий где-то возле озера Эри? Тоже нет? Тогда – настоящий НЛО, корабль инопланетян. Что-то они разлетались в прямом эфире, не находите?"
Конечно, все было сведено к шутке, но ведь в каждой шутке, как мы знаем… Впрочем, это на самом деле могло быть все, что угодно, начиная от следа фейерверка и кончая каким-нибудь сбоем в работе видеокамеры.
Но в данном случае впечатляет даже то, что на канале WKBW заметили НЛО, в то время как телекомпания «Орегон», к примеру, пропустила «летающую тарелку», появившуюся на экране во время передачи новостей.
Читайте также: В гробнице китайского императора обнаружили череп странного животного
Притом подобное стало случаться отчего-то довольно часто: даже ведущие начали обращать на это внимание, и не только обращать, но и признавать – пролетел настоящий, пусть и очень шустрый НЛО…
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