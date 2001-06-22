Раздел: Невероятное
Деятельность загадочных людей в черном впервые попала на видео
Камера наблюдения записала необычный момент в США.
Мифические мужчины в черных деловых костюмах и солнцезащитных очках – кто они? Сверхсекретные правительственные агенты? Сотрудники могущественных частных служб? Биороботы или даже пришельцы, маскирующиеся под людей? Когда в мире происходит загадочное явление вроде падения НЛО или открытия портала в иное измерение (разумеется, в предположении очевидцев), зеваки нередко сообщают о молниеносном появлении таинственных людей в черном, забирающих с собой все доказательства инцидента и призывающих свидетелей помалкивать об увиденном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
На популярном YouTube-канале «ApexTV», публикующем различные потенциально сенсационные видео, появился очередной интригующий ролик. Энтузиасты рассказывают, что данный материал им прислал охранник в одной из юридических фирм города Анкориджа, что находится на Аляске.
По словам мужчины, камера наблюдения запечатлела недавно весьма странного посетителя в главном холле офиса. Согласно предположению охранника, это был один из легендарных людей в черном, и его визит в компанию был далеко не самым дружественным.
Представленные ниже кадры демонстрируют секретаршу по имени Николь, спокойно работающую в приемной. Это произошло 14 июня, в 14:33. Охранник сообщает, что не смог получить непосредственный доступ к видеофайлам в системе безопасности, потому ему пришлось снимать свой рабочий монитор на камеру телефона, отсюда, мол, и качество «не ахти».
Поначалу к секретарше подходит ее сослуживец Итан, забирающий некие документы. Через некоторое время после того, как он покидает офис, в приемную заходит высокий лысый мужчина в черном смокинге с галстуком и начинает говорить с ресепшионисткой. Увы, камера в холле не записывает звук, поэтому тема данного разговора остается полной загадкой: как для охранника, так и для нас.
В определенный момент Николь указывает гостю на выход, во всей видимости призывая его покинуть здание. Затем она неожиданно выхватывает из стола пистолет (напомним, что в США им может владеть почти любой совершеннолетний гражданин) и направляет на незнакомца. Тот одним движением руки заставляет женщину отложить оружие в сторону, и тогда секретарша напряженно достает из своей сумочки некий предмет, похожий на переносную видеокамеру.
Николь огибает стол, приближается к мужчине и уходит вместе с ним, оставляя в офисе пистолет и все свои вещи, в том числе мобильный телефон и документы. Коллеги женщины обнаружили все это лишь на следующий день и сразу обратились в полицию.
Если верить охраннику, с тех пор Николь не появлялась на работе, и правоохранители занялись ее поисками. Наш герой, дескать, не желает как-либо вмешиваться в ход расследования, опасаясь за собственную безопасность, однако считает своим долгом рассказать о произошедшем пользователям Всемирной паутины. Он также подозревает, что полиция находится в сговоре с людьми в черном и не торопится расследовать исчезновение американки. Охранник от греха подальше уволился и живет теперь как на иголках, боясь, что загадочный человек в деловом костюме постучит и в его дверь.
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Многие завсегдатаи Сети, как и следовало ожидать, посчитали, что перед нами обычная инсценировка и мистификация. Другие комментаторы поверили в реальность этих кадров и задались вопросами: какой все-таки предмет Николь передала предполагаемому человеку в черном, и, самое главное, что случилось с женщиной?..
Мифические мужчины в черных деловых костюмах и солнцезащитных очках – кто они? Сверхсекретные правительственные агенты? Сотрудники могущественных частных служб? Биороботы или даже пришельцы, маскирующиеся под людей? Когда в мире происходит загадочное явление вроде падения НЛО или открытия портала в иное измерение (разумеется, в предположении очевидцев), зеваки нередко сообщают о молниеносном появлении таинственных людей в черном, забирающих с собой все доказательства инцидента и призывающих свидетелей помалкивать об увиденном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
На популярном YouTube-канале «ApexTV», публикующем различные потенциально сенсационные видео, появился очередной интригующий ролик. Энтузиасты рассказывают, что данный материал им прислал охранник в одной из юридических фирм города Анкориджа, что находится на Аляске.
По словам мужчины, камера наблюдения запечатлела недавно весьма странного посетителя в главном холле офиса. Согласно предположению охранника, это был один из легендарных людей в черном, и его визит в компанию был далеко не самым дружественным.
Представленные ниже кадры демонстрируют секретаршу по имени Николь, спокойно работающую в приемной. Это произошло 14 июня, в 14:33. Охранник сообщает, что не смог получить непосредственный доступ к видеофайлам в системе безопасности, потому ему пришлось снимать свой рабочий монитор на камеру телефона, отсюда, мол, и качество «не ахти».
Поначалу к секретарше подходит ее сослуживец Итан, забирающий некие документы. Через некоторое время после того, как он покидает офис, в приемную заходит высокий лысый мужчина в черном смокинге с галстуком и начинает говорить с ресепшионисткой. Увы, камера в холле не записывает звук, поэтому тема данного разговора остается полной загадкой: как для охранника, так и для нас.
В определенный момент Николь указывает гостю на выход, во всей видимости призывая его покинуть здание. Затем она неожиданно выхватывает из стола пистолет (напомним, что в США им может владеть почти любой совершеннолетний гражданин) и направляет на незнакомца. Тот одним движением руки заставляет женщину отложить оружие в сторону, и тогда секретарша напряженно достает из своей сумочки некий предмет, похожий на переносную видеокамеру.
Николь огибает стол, приближается к мужчине и уходит вместе с ним, оставляя в офисе пистолет и все свои вещи, в том числе мобильный телефон и документы. Коллеги женщины обнаружили все это лишь на следующий день и сразу обратились в полицию.
Если верить охраннику, с тех пор Николь не появлялась на работе, и правоохранители занялись ее поисками. Наш герой, дескать, не желает как-либо вмешиваться в ход расследования, опасаясь за собственную безопасность, однако считает своим долгом рассказать о произошедшем пользователям Всемирной паутины. Он также подозревает, что полиция находится в сговоре с людьми в черном и не торопится расследовать исчезновение американки. Охранник от греха подальше уволился и живет теперь как на иголках, боясь, что загадочный человек в деловом костюме постучит и в его дверь.
Читайте также: Во время трансляции прогноза погоды камера зафиксировала НЛО
Многие завсегдатаи Сети, как и следовало ожидать, посчитали, что перед нами обычная инсценировка и мистификация. Другие комментаторы поверили в реальность этих кадров и задались вопросами: какой все-таки предмет Николь передала предполагаемому человеку в черном, и, самое главное, что случилось с женщиной?..
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