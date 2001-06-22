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Археологи нашли древнюю пивоварню

Археологи нашли древнюю пивоварнюВ городе Уппакра на юге Швеции археологи нашли пивоварню, которой около 1600 лет.

Ученые нашли проросшие зерна - солод. Они были карбонированные, то есть превратились в уголь. Солод используют при производстве пива. Находку датируют 400 - 600 годами нашей эры, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.

Уппакра была крупным региональным центром. Считается крупнейшим среди поселений железного века, известным на юге Швеции. В городе находились административные здания и мастерской.

Остатки нескольких печей нашли в 1990-х с помощью георадара на западе местности. Пророщенные зерна обнаружили в ходе исследования подковообразной глиняной печи размерами 2,7х1,8 м.

Печь, скорее всего, использовали для высушивания пророщенных зерновых, считают ученые. Чтобы добыть карбонированные зерна, брали пробы грунта в радиусе 2 м вокруг печей. Смешивали их с водой. 1600-летний солод поднимался на поверхность.

"Исследуемая печь и карбонированное зерно находятся рядом с несколькими подобными печами, но рядом нет жилых помещений. Это указывает, что в крупномасштабное производство солода выделили определенную территорию в поселении. Она была предназначена для проведения праздников и торговли", - говорят ученые.

"Пивовары на юге Швеции умели изготавливали солод на столетие раньше, чем считали", - говорит исследователь из Шведского университета Лунда, доктор Микаэл Ларссон.

Ранее первыми пивоварами, которые массово изготавливали напиток, считались монахи монастыря Санкт-Галлен в Швейцарии. Они варили напиток в 800-х годах.

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Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов. При изготовлении напитка используют ненужные куски, которые выбрасывают производители сэндвичей, а также остатки хлеба из пекарен.
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 Теги: ученые, раскопки, пивоварня

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Сегодня, 09:59 » Автор: Ульяна Воликовская
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