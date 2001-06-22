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Ученые нашли новый вид обезьян

Ученые нашли новый вид обезьянОбезьяна, которая является открытием для науки, была обнаружена в древней гробнице в Китае.

Это разновидность вымершего гиббона, что говорит о том, что люди уничтожали популяции приматов задолго до современной епохи, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на News ua.

Живущие приматы находятся в опасности, многие на грани исчезновения.

По словам ученых, возглавляемых лондонским зоологическим обществом, новый гиббон, названный Junzi imperialis, может претендовать на первый вид, который вымер от человеческой деятельности.

«Все человекоподобные обезьяны — шимпанзе, горилла, орангутаны и гиббоны — сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за человеческой деятельности, но мы не знали, что благодаря человеку такие виды уже были изведены, — сказал ведущий исследователь доктор Сэмюэл Турви. — Однако обнаружение недавно вымершего Junzi меняет это и подчеркивает уязвимость гиббонов в частности».

Череп гиббона был обнаружен в погребальной камере, насчитывающей около 2300 лет в провинции Шаньси, в центральном Китае, наряду с костями других животных, включая рысь, леопарда и черного медведя. Могила и обезьяна, возможно, принадлежали леди Ся, бабушке первого императора Китая Цинь Шихуану, который построил Великую китайскую стену и создал армию терракотовых воинов.

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Гиббоны считались обладателями благородных характеристика в китайской культуре и содержались как роскошные домашние животные.
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 Теги: обезьяна, Китай, ученые

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Сегодня, 11:23 » Автор: Ульяна Воликовская
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