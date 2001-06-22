Раздел: Невероятное
Ученые нашли новый вид обезьян
Обезьяна, которая является открытием для науки, была обнаружена в древней гробнице в Китае.
Это разновидность вымершего гиббона, что говорит о том, что люди уничтожали популяции приматов задолго до современной епохи, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на News ua.
Живущие приматы находятся в опасности, многие на грани исчезновения.
По словам ученых, возглавляемых лондонским зоологическим обществом, новый гиббон, названный Junzi imperialis, может претендовать на первый вид, который вымер от человеческой деятельности.
«Все человекоподобные обезьяны — шимпанзе, горилла, орангутаны и гиббоны — сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за человеческой деятельности, но мы не знали, что благодаря человеку такие виды уже были изведены, — сказал ведущий исследователь доктор Сэмюэл Турви. — Однако обнаружение недавно вымершего Junzi меняет это и подчеркивает уязвимость гиббонов в частности».
Череп гиббона был обнаружен в погребальной камере, насчитывающей около 2300 лет в провинции Шаньси, в центральном Китае, наряду с костями других животных, включая рысь, леопарда и черного медведя. Могила и обезьяна, возможно, принадлежали леди Ся, бабушке первого императора Китая Цинь Шихуану, который построил Великую китайскую стену и создал армию терракотовых воинов.
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Гиббоны считались обладателями благородных характеристика в китайской культуре и содержались как роскошные домашние животные.
Это разновидность вымершего гиббона, что говорит о том, что люди уничтожали популяции приматов задолго до современной епохи, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на News ua.
Живущие приматы находятся в опасности, многие на грани исчезновения.
По словам ученых, возглавляемых лондонским зоологическим обществом, новый гиббон, названный Junzi imperialis, может претендовать на первый вид, который вымер от человеческой деятельности.
«Все человекоподобные обезьяны — шимпанзе, горилла, орангутаны и гиббоны — сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за человеческой деятельности, но мы не знали, что благодаря человеку такие виды уже были изведены, — сказал ведущий исследователь доктор Сэмюэл Турви. — Однако обнаружение недавно вымершего Junzi меняет это и подчеркивает уязвимость гиббонов в частности».
Череп гиббона был обнаружен в погребальной камере, насчитывающей около 2300 лет в провинции Шаньси, в центральном Китае, наряду с костями других животных, включая рысь, леопарда и черного медведя. Могила и обезьяна, возможно, принадлежали леди Ся, бабушке первого императора Китая Цинь Шихуану, который построил Великую китайскую стену и создал армию терракотовых воинов.
Читайте также: Археологи нашли древнюю пивоварню
Гиббоны считались обладателями благородных характеристика в китайской культуре и содержались как роскошные домашние животные.
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