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Археологи наткнулись на 2000-летнюю мумию

Археологи наткнулись на 2000-летнюю мумиюМумия, найденная петербургскими археологами из Института истории материальной культуры РАН в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Туве, относится к эпохе хунну.

Начальник Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН Марина Килуновська рассказала, что во время раскопок могильника Терезин на берегу водохранилища была найдена мумия молодой женщины, информирует Интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Глобал Аналитик.

«Хорошо сохранилась нижняя часть туловища ... Это не классическая мумия - в данном случае захоронения было плотно закрыто каменным веком, состоялся процесс естественной мумификации», - сказала Килуновська, добавив, что мумия принадлежит к эпохе хунну и может быть датирована I веком до нашей эры.

Женщину похоронили в своеобразном саркофаге с плотно подогнанных каменных плит. Почти полная герметичность обеспечила сохранение могилы. Подобное погребение в Туве нашли впервые. Рядом с телом ученые обнаружили остатки керамической посуды и других предметов, используемых в похоронный практике хунну.

На основе находок, сделанных через несколько часов после обнаружения мумии, археологи выдвинули версию, что женщина была молодой и довольно знатной. Вместе с мумией удалось найти расшитый бисером пояс, а рядом с головой лежала покрытая берестой круглая деревянная коробочка, в которой было китайское зеркало в войлочной футляре.

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Также в захоронении обнаружили два сосуда, один из которых - ваза хуннського типа, а на груди женщины был мешочек с кедровыми орехами. Сохранились также остатки одежды.
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 Теги: мумия, археологи, раскопки

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Сегодня, 13:19 » Автор: Ульяна Воликовская
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