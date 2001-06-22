Раздел: Невероятное
Археологи наткнулись на 2000-летнюю мумию
Мумия, найденная петербургскими археологами из Института истории материальной культуры РАН в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Туве, относится к эпохе хунну.
Начальник Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН Марина Килуновська рассказала, что во время раскопок могильника Терезин на берегу водохранилища была найдена мумия молодой женщины, информирует Интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Глобал Аналитик.
«Хорошо сохранилась нижняя часть туловища ... Это не классическая мумия - в данном случае захоронения было плотно закрыто каменным веком, состоялся процесс естественной мумификации», - сказала Килуновська, добавив, что мумия принадлежит к эпохе хунну и может быть датирована I веком до нашей эры.
Женщину похоронили в своеобразном саркофаге с плотно подогнанных каменных плит. Почти полная герметичность обеспечила сохранение могилы. Подобное погребение в Туве нашли впервые. Рядом с телом ученые обнаружили остатки керамической посуды и других предметов, используемых в похоронный практике хунну.
На основе находок, сделанных через несколько часов после обнаружения мумии, археологи выдвинули версию, что женщина была молодой и довольно знатной. Вместе с мумией удалось найти расшитый бисером пояс, а рядом с головой лежала покрытая берестой круглая деревянная коробочка, в которой было китайское зеркало в войлочной футляре.
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Также в захоронении обнаружили два сосуда, один из которых - ваза хуннського типа, а на груди женщины был мешочек с кедровыми орехами. Сохранились также остатки одежды.
Начальник Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН Марина Килуновська рассказала, что во время раскопок могильника Терезин на берегу водохранилища была найдена мумия молодой женщины, информирует Интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Глобал Аналитик.
«Хорошо сохранилась нижняя часть туловища ... Это не классическая мумия - в данном случае захоронения было плотно закрыто каменным веком, состоялся процесс естественной мумификации», - сказала Килуновська, добавив, что мумия принадлежит к эпохе хунну и может быть датирована I веком до нашей эры.
Женщину похоронили в своеобразном саркофаге с плотно подогнанных каменных плит. Почти полная герметичность обеспечила сохранение могилы. Подобное погребение в Туве нашли впервые. Рядом с телом ученые обнаружили остатки керамической посуды и других предметов, используемых в похоронный практике хунну.
На основе находок, сделанных через несколько часов после обнаружения мумии, археологи выдвинули версию, что женщина была молодой и довольно знатной. Вместе с мумией удалось найти расшитый бисером пояс, а рядом с головой лежала покрытая берестой круглая деревянная коробочка, в которой было китайское зеркало в войлочной футляре.
Читайте также: Археологи обнаружили в Египте древнейшую мумию
Также в захоронении обнаружили два сосуда, один из которых - ваза хуннського типа, а на груди женщины был мешочек с кедровыми орехами. Сохранились также остатки одежды.
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