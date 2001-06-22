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Найдена недостающая часть Вселенной

Найдена недостающая часть ВселеннойИсследователи планируют подтвердить эти результаты, наблюдая за другими квазарами.

Американские астрофизики из Колорадского университета в Боулдере обнаружили недостающее количество барионной материи во Вселенной. Она находится в так называемой тепло-горячей межгалактической среде (Warm-Hot Intergalactic Medium, WHIM).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Из обычной (или барионной) материи состоят все известные объекты, включая белые карлики и нейтронные звезды. Однако в рамках стандартной космологической модели ученые предсказали, что во Вселенной должно наблюдаться примерно в полтора раза больше барионного вещества, чем обнаружено до сих пор.

В новой работе астрофизики выяснили, что недостающая часть на самом деле представлена нитями кислорода, температура которых достигает одного миллиона градусов Цельсия. Эти структуры располагаются в межгалактическом пространстве, где находится до 60 процентов обычной материи Вселенной, представленной рассеянными облаками газа.

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Ученые изучили свойства WHIM, наблюдая за квазаром 1ES 1553 с помощью Hubble Space Telescope и космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. 1ES 1553 представляет собой сверхмассивную черную дыру, находящуюся в центре галактики и отбрасывающую большие объемы газа. Астрофизики обнаружили следы плотного газа высокоионизированных атомов кислорода, которые находятся между квазаром и Солнечной системой. В перерасчете на объем видимой Вселенной этот газ составил 30 процентов барионной материи.
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 Теги: часть Вселенной, ученые

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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