Раздел: Невероятное
Найдена недостающая часть Вселенной
Исследователи планируют подтвердить эти результаты, наблюдая за другими квазарами.
Американские астрофизики из Колорадского университета в Боулдере обнаружили недостающее количество барионной материи во Вселенной. Она находится в так называемой тепло-горячей межгалактической среде (Warm-Hot Intergalactic Medium, WHIM).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Статья ученых опубликована в журнале Nature.
Из обычной (или барионной) материи состоят все известные объекты, включая белые карлики и нейтронные звезды. Однако в рамках стандартной космологической модели ученые предсказали, что во Вселенной должно наблюдаться примерно в полтора раза больше барионного вещества, чем обнаружено до сих пор.
В новой работе астрофизики выяснили, что недостающая часть на самом деле представлена нитями кислорода, температура которых достигает одного миллиона градусов Цельсия. Эти структуры располагаются в межгалактическом пространстве, где находится до 60 процентов обычной материи Вселенной, представленной рассеянными облаками газа.
Читайте также: Найдена одна из самых древних во Вселенной галактик
Ученые изучили свойства WHIM, наблюдая за квазаром 1ES 1553 с помощью Hubble Space Telescope и космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. 1ES 1553 представляет собой сверхмассивную черную дыру, находящуюся в центре галактики и отбрасывающую большие объемы газа. Астрофизики обнаружили следы плотного газа высокоионизированных атомов кислорода, которые находятся между квазаром и Солнечной системой. В перерасчете на объем видимой Вселенной этот газ составил 30 процентов барионной материи.
Американские астрофизики из Колорадского университета в Боулдере обнаружили недостающее количество барионной материи во Вселенной. Она находится в так называемой тепло-горячей межгалактической среде (Warm-Hot Intergalactic Medium, WHIM).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Статья ученых опубликована в журнале Nature.
Из обычной (или барионной) материи состоят все известные объекты, включая белые карлики и нейтронные звезды. Однако в рамках стандартной космологической модели ученые предсказали, что во Вселенной должно наблюдаться примерно в полтора раза больше барионного вещества, чем обнаружено до сих пор.
В новой работе астрофизики выяснили, что недостающая часть на самом деле представлена нитями кислорода, температура которых достигает одного миллиона градусов Цельсия. Эти структуры располагаются в межгалактическом пространстве, где находится до 60 процентов обычной материи Вселенной, представленной рассеянными облаками газа.
Читайте также: Найдена одна из самых древних во Вселенной галактик
Ученые изучили свойства WHIM, наблюдая за квазаром 1ES 1553 с помощью Hubble Space Telescope и космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. 1ES 1553 представляет собой сверхмассивную черную дыру, находящуюся в центре галактики и отбрасывающую большие объемы газа. Астрофизики обнаружили следы плотного газа высокоионизированных атомов кислорода, которые находятся между квазаром и Солнечной системой. В перерасчете на объем видимой Вселенной этот газ составил 30 процентов барионной материи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
596
0
Также советуем посмотреть
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
Оставьте свой комментарий