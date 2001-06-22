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Теория относительности получила новое подтверждение

Теория относительности получила новое подтверждениеПрохождение первых двух тестов можно легко проверить экспериментальным путем.

Гравитационная линза, созданная далекой галактикой, помогла ученым впервые измерить кривизну пространства на межгалактических расстояниях и подтвердить истинность выкладок общей теории относительности Эйнштейна. Их выводы были опубликованы в журнале Science.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА .

"Мы знали массу более далекой галактики, чей свет проходил через линзу, и мы измерили то, как сильно ее свет искривлялся, используя "Хаббл". Затем мы сравнили эти замеры для того, чтобы вычислить силу притяжения. Она совпала с тем, что предсказывает теория относительности, с разницей в плюс-минус 8%. Пока это самая точная и "далекая" проверка ОТО", — заявил Томас Коллетт (Thomas Collett) из Портсмутского университета (Великобритания).
Ученые проверяют истинность общей теории относительности и ее "конкурентов" при помощи трех стандартных тестов. "Правильные" теории должны точно предсказывать степень искривления света при прохождении вблизи Солнца, а также объяснять аномальное смещение орбиты Меркурия и существование гравитационного красного смещения.

Прохождение первых двух тестов можно легко проверить экспериментальным путем, наблюдая за этими объектами. Часто подобные проверки не убеждают "скептиков". Они требуют проверки выкладок Эйнштейна на межзвездных и межгалактических масштабах, ссылаясь на альтернативные теории гравитации, которые указывают на "местный" характер подобных аномалий.

Коллетт и его коллеги воплотили эту мечту "ниспровергателей Эйнштейна" в жизнь, наблюдая при помощи "Хаббла" за недавно открытой галактикой ESO 325-G004, расположенной в созвездии Центавра на расстоянии в 465 миллионов световых лет от Земли.

Считается, что любое скопление материи большой массы, в том числе и темной, взаимодействует со светом и заставляет его лучи искривляться, как это делают обычные оптические линзы. В некоторых случаях искривление пространства помогает астрономам увидеть сверхдалекие объекты, которые были бы недоступны для наблюдения с Земли без гравитационного "увеличения".

Если два квазара, галактики или других объекта расположены друг за другом для наблюдателей на Земле, возникает интересная вещь — свет более далекого объекта расщепится при прохождении через гравитационную линзу первого. Из-за этого мы увидим не два, а пять ярких точек, четыре из которых будут световыми "копиями" более далекого объекта. Подобные объекты астрономы часто называют кольцами или крестами Эйнштейна.
Как отмечает Коллетт, прямо за ESO 325-G004 находится еще более далекая галактика, что породило "эйнштейновский крест" идеальной формы и очень больших размеров. Это позволило ученым проверить теорию относительности, измерив кривизну пространства в окрестностях этой галактики и то, как сильно ее притяжение искривляет свет второго "звездного мегаполиса".

Для этого астрофизики измерили два параметра этой линзы — массу самой ESO 325-G004, наблюдая за скоростями движения звезд внутри нее при помощи наземного телескопа VLT, и то, как далеко находились "копии" более далекой галактики по отношению к центру "эйнштейновского креста".
Оба этих свойства галактики связаны друг с другом — они напрямую зависят от силы гравитации, вырабатываемой ESO 325-G004. Соответственно, если выкладки Эйнштейна верны, то сила притяжения, вычисленная через оба этих параметра, будет одинаковой, а существенные расхождения в ней укажут на ошибочный характер ОТО.

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В очередной раз оказалось, что Эйнштейн был прав — степень кривизны пространства, вычисленная и тем, и другим образом, или полностью совпадала с предсказаниями теории относительности, или же отличалась от нее на 7-8%. И то, и другое исключает большинство альтернативных теорий гравитации.
Эти небольшие расхождения, как отмечают ученые, связаны с погрешностями в замерах космологических констант и скоростях движения звезд в ESO 325-G004, и их можно будет ликвидировать, наблюдая за другими гравитационными линзами.
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 Теги: Теория относительности, подтверждение

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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