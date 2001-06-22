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Раздел: Невероятное  
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Учёные: Таяние льдов в Антарктиде может быть приостановлено

Учёные: Таяние льдов в Антарктиде может быть приостановленоДля стабилизации ледового щита в Антарктиде могут уйти целые столетия.

Данный процесс может предотвратить поднимающееся основание континента.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Учёные поспешили сообщить мировой общественности первые хорошие новости об Антарктиде, где в последние пять лет в пять раз ускорилось таяние льдов. По словам специалистов, данный процесс может быть приостановлен благодаря поднимающемуся основанию Антарктиды, которое устремилось вверх после ускоренного таяния ледовой шапки материка. Специалисты считают, что поднятие основания Антарктиды сможет предотвратить отделение крупных кусков ледовой шапки, которые при таянии определённых слоёв льда могли бы отправиться в свободное плавание.

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По мнению учёных, полное исчезновение Западного Антарктического Ледового Щита может поднять уровень морей на более чем три метра, что для некоторых жителей прибрежных регионов станет попросту катастрофическим явлением. Ранее учёные полагали, что для стабилизации ледового щита в Антарктиде могут уйти целые столетия, однако, недавние исследования показали, что на это потребуются лишь десятки лет.
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 Теги: Антарктида, Учёные

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Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
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