Раздел: Невероятное
В Китае обнаружили останки древнейшего существа
Объект может иметь внеземное происхождение.
На территории Китая, в провинции Юньнань, было найдено странное существо, вернее, его останки. Ученые определили, что возраст загадочного создания составляет 500 млн лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Специалисты по сей день не уверены, кого именно нашли, поэтому сперва приписали организму инопланетное происхождение. Однако ученых из Оксфордского и Юньнаньского университетов такие выводы не устроили.
Неизвестное науке создание было названо Allonnia nuda, его отнесли к животным под названием кацеллоиды, период существования которых не вписывается в созданное учеными древо жизни. Как предположили некоторые эксперты, морская тварь может являться предком современных губок, однако многие специалисты раскритиковали эту теорию.
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Тело «инопланетянина» было покрыто колючками. Существо обитало в период возникновения эволюционного «взрыва» кембрийского периода. Стоит отметить, что в прошлом веке похожих существ уже находили, тогда же канцеллоидов хотели «впихнуть» в древо жизни, но это так и не получилось.
На территории Китая, в провинции Юньнань, было найдено странное существо, вернее, его останки. Ученые определили, что возраст загадочного создания составляет 500 млн лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Специалисты по сей день не уверены, кого именно нашли, поэтому сперва приписали организму инопланетное происхождение. Однако ученых из Оксфордского и Юньнаньского университетов такие выводы не устроили.
Неизвестное науке создание было названо Allonnia nuda, его отнесли к животным под названием кацеллоиды, период существования которых не вписывается в созданное учеными древо жизни. Как предположили некоторые эксперты, морская тварь может являться предком современных губок, однако многие специалисты раскритиковали эту теорию.
Читайте также: Деятельность загадочных людей в черном впервые попала на видео
Тело «инопланетянина» было покрыто колючками. Существо обитало в период возникновения эволюционного «взрыва» кембрийского периода. Стоит отметить, что в прошлом веке похожих существ уже находили, тогда же канцеллоидов хотели «впихнуть» в древо жизни, но это так и не получилось.
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