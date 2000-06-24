Во время шторма сфотографировали волну в виде человеческой головы

Фотограф, сделавшая этот снимок, получила престижную премию.



Рэйчел Талибарт с детства проявляет интерес к фотографированию океана. Женщина уверена, что море тоже обладает эмоциями, однако не каждый их может запечатлеть. Рэйчел, будучи профессиональным фотографом, регулярно делает по-настоящему уникальные снимки океанического облика, сообщает



Чтобы поймать моменты, Талибарт использует специальную камеру с невероятно быстрым затвором. Только она позволяет зафиксировать сцену, когда волны со всей силы разбиваются о скалы и различные преграды, возведенные человеком. В таких моментах, по мнению фотографа, и проявляется «лицо океана».



В этом году Рэйчел Талибарт стала лучшим фотографом года, получив соответствующую премию. Во время награждения были показаны новые работы женщины, среди которых зрители выделили одно фото, прикрепленное выше.



На снимке волна, возникшая во время шторма, разбивается об ограждение и образует удивительный образ. Все разглядели улыбку океана, которая растянулась по всему «лицу».



Читайте также: В Китае обнаружили останки древнейшего существа



Женщине приходится всё время гоняться за штормами, чтобы делать подобные кадры. Во время обычной непогоды приличных волн дождаться невозможно.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Рэйчел Талибарт с детства проявляет интерес к фотографированию океана. Женщина уверена, что море тоже обладает эмоциями, однако не каждый их может запечатлеть. Рэйчел, будучи профессиональным фотографом, регулярно делает по-настоящему уникальные снимки океанического облика, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Чтобы поймать моменты, Талибарт использует специальную камеру с невероятно быстрым затвором. Только она позволяет зафиксировать сцену, когда волны со всей силы разбиваются о скалы и различные преграды, возведенные человеком. В таких моментах, по мнению фотографа, и проявляется «лицо океана».В этом году Рэйчел Талибарт стала лучшим фотографом года, получив соответствующую премию. Во время награждения были показаны новые работы женщины, среди которых зрители выделили одно фото, прикрепленное выше.На снимке волна, возникшая во время шторма, разбивается об ограждение и образует удивительный образ. Все разглядели улыбку океана, которая растянулась по всему «лицу».Женщине приходится всё время гоняться за штормами, чтобы делать подобные кадры. Во время обычной непогоды приличных волн дождаться невозможно.



