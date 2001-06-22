Раздел: Невероятное
Бывший британский чиновник рассказал о путешествии во времени
Мужчина поведал о том, что он видел в будущем.
Путешественник во времени, который не раскрыл своё имя, решил сделать общество более совершенным. Именно с этой целью бывший чиновник Великобритании за двести тысяч евро отправился в далекое будущее — 2365 год. Мужчина очутился на вершине одного небоскреба, который был частью построек города нового образца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На новом месте герой увидел странные летательные аппараты, а также автобусы. Дорог не было: все передвигались на летающих машинах самых разнообразных модификаций, а над автомобильной автострадой проносились уникальные по конструкции самолеты.
Сооружения в 2365 году выше всех существующих на данный момент. Плюс ко всему, они имеют определенный наклон, смысл которого остался загадкой. В обществе будут распространены роботы, а по улицам будут ходить загадочные создания с головами в форме миндаля.
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Кроме того, путешественник заявил, что в 2028 году абсолютно все люди смогут без проблем перемещаться во времени.
Путешественник во времени, который не раскрыл своё имя, решил сделать общество более совершенным. Именно с этой целью бывший чиновник Великобритании за двести тысяч евро отправился в далекое будущее — 2365 год. Мужчина очутился на вершине одного небоскреба, который был частью построек города нового образца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На новом месте герой увидел странные летательные аппараты, а также автобусы. Дорог не было: все передвигались на летающих машинах самых разнообразных модификаций, а над автомобильной автострадой проносились уникальные по конструкции самолеты.
Сооружения в 2365 году выше всех существующих на данный момент. Плюс ко всему, они имеют определенный наклон, смысл которого остался загадкой. В обществе будут распространены роботы, а по улицам будут ходить загадочные создания с головами в форме миндаля.
Читайте также: В Китае обнаружили останки древнейшего существа
Кроме того, путешественник заявил, что в 2028 году абсолютно все люди смогут без проблем перемещаться во времени.
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