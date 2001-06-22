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Раздел: Невероятное  
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В поле на Кубани появился странный гигантский узор

В поле на Кубани появился странный гигантский узор Уфологи уверены во внеземном происхождении кругов.

В последнее время мы неоднократно писали о том, что сейчас в мире наблюдается самое настоящее «нашествие кругов на полях», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Загадочные рисунки на посевах фермеров появляются во многих странах мира, и теперь очередь, судя по всему, дошла до России.

Очередной предполагаемый «шедевр инопланетян» был замечен в Гулькевичском районе Краснодарского края. Изображение состоит из восьми окружностей разного диаметра, в четыре из которых вписаны другие круги.

Аномалией сразу заинтересовались представители международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск».

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Члены организации, занимающейся изучением различных сверхъестественных явлений, попробуют выяснить, кто и зачем создал на Кубани это удивительное художество.

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 Теги: Кубань, круги на полях

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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