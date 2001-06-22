Раздел: Невероятное
Крылья божьей коровки вдохновили инженеров на создание зонта будущего
Японские специалисты разрабатывают зонтик уникальной конструкции.
Прообраз современного зонтика от дождя и мокрого снега появился в нашем мире более тысячи лет назад. Конечно, в то время он был совсем не таким, как сегодня, например, не мог складываться в маленький футлярчик, который можно забросить даже в дамскую сумочку, однако и современная конструкция зонта весьма несовершенна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Это понимают не только производители зонтов, но и сами пользователи, особенно когда им приходится пользоваться данным устройством при сильном ветре. В этом случае зонт нередко складывается наизнанку, что приводит как к неудобству пользования им, так и к поломке его металлической конструкции. Хотя порой бывают и более серьезные случаи, после которых зонтик практически не подлежит ремонту. Не случайно люди, как правило, стараются не пользоваться зонтами при сильном ветре, а жаль…
Именно так думают и японские инженеры, которые давно уже присматриваются к конструкции крыла жука Ladybird, которого мы все называем «божьей коровкой». Дело в том, что прозрачные крылья этого насекомого не боятся ветра, поскольку устроены принципиально иначе, чем современный зонт, и в то же время этот красочный жучок без труда складывает (упаковывает в компактные оригами-складки) свои крылышки под своим нарядным панцирем.
Однако до недавнего времени конструкторам мешало понять принцип упаковки крыльев «божьей коровки», потому что ее надкрылья скрывали этот момент – и оторвать их было нельзя, поскольку после этого жук становился калекой, не способным к демонстрации, как же он расправляет, а потом складывает свои крылья.
Проблема решилась довольно просто: специалисты Токийского университета промышленности и науки пересадили «коровке» прозрачные надкрылья (из специальной смолы), после чего смогли проследить весь процесс, записать его, изучить и на основании этого начать работать над принципиально новым типом зонтика от дождя.
Понимание природных механизмов помогает ученым создавать поистине оптимальные конструкции, например, по крепости и эластичности, подсмотренные у пауков, плетущих свои неподражаемые паутины. И вот теперь всеми нами любимая «божья коровка», похоже, готова подарить японским конструкторам принципиально новый тип зонтика.
Читайте также: В поле на Кубани появился странный гигантский узор
По крайней мере, в этом уверены сами специалисты Токийского университета. А мы - ждем зонтики XXI века…
Прообраз современного зонтика от дождя и мокрого снега появился в нашем мире более тысячи лет назад. Конечно, в то время он был совсем не таким, как сегодня, например, не мог складываться в маленький футлярчик, который можно забросить даже в дамскую сумочку, однако и современная конструкция зонта весьма несовершенна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Это понимают не только производители зонтов, но и сами пользователи, особенно когда им приходится пользоваться данным устройством при сильном ветре. В этом случае зонт нередко складывается наизнанку, что приводит как к неудобству пользования им, так и к поломке его металлической конструкции. Хотя порой бывают и более серьезные случаи, после которых зонтик практически не подлежит ремонту. Не случайно люди, как правило, стараются не пользоваться зонтами при сильном ветре, а жаль…
Именно так думают и японские инженеры, которые давно уже присматриваются к конструкции крыла жука Ladybird, которого мы все называем «божьей коровкой». Дело в том, что прозрачные крылья этого насекомого не боятся ветра, поскольку устроены принципиально иначе, чем современный зонт, и в то же время этот красочный жучок без труда складывает (упаковывает в компактные оригами-складки) свои крылышки под своим нарядным панцирем.
Однако до недавнего времени конструкторам мешало понять принцип упаковки крыльев «божьей коровки», потому что ее надкрылья скрывали этот момент – и оторвать их было нельзя, поскольку после этого жук становился калекой, не способным к демонстрации, как же он расправляет, а потом складывает свои крылья.
Проблема решилась довольно просто: специалисты Токийского университета промышленности и науки пересадили «коровке» прозрачные надкрылья (из специальной смолы), после чего смогли проследить весь процесс, записать его, изучить и на основании этого начать работать над принципиально новым типом зонтика от дождя.
Понимание природных механизмов помогает ученым создавать поистине оптимальные конструкции, например, по крепости и эластичности, подсмотренные у пауков, плетущих свои неподражаемые паутины. И вот теперь всеми нами любимая «божья коровка», похоже, готова подарить японским конструкторам принципиально новый тип зонтика.
Читайте также: В поле на Кубани появился странный гигантский узор
По крайней мере, в этом уверены сами специалисты Токийского университета. А мы - ждем зонтики XXI века…
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