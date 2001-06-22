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Девочка из США детально рассказала о встрече с инопланетянином

Девочка из США детально рассказала о встрече с инопланетянином Очевидица из штата Орегон поделилась подробными свидетельствами.

Это сообщение было размещено на сайте, который собирает свидетельские показания о наблюдении в США НЛО и инопланетян. Очевидцем является 12-летняя девочка, жительница города Силец, штат Орегон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

"Это был вечер 6 июня 2018 года, наша семья (мама, ее друг, сама девочка и ее младшая сестра) поехала на 5 миль от города в горы. Мы хотели найти дерево, из которого можно было сделать себе луки. Друг мамы заметил деревья, которые идеально подошли бы для луков и мы начали отрезать от них подходящие ветви.

Рисунок увиденного пришельца, нарисованный по описаниям девочки

Девочка из США детально рассказала о встрече с инопланетянином


Потом мы поехали домой вниз с горы и по пути увидели сломанную ольху, остановились и решили взять с нее ветки на дрова. И тут я услышала странное жужжание и сначала подумала, что это барахлит мотор в машине. Но потом краем глаза я заметила такую странную вещь, самое странное что я видела в жизни.

Это был человечек высотой 4-5 футов (120-150 см), стоящий примерно в 100-120 футах (30-36 м) впереди нас. Его кожа была бледно-серой и была такой тонкой, что даже на расстоянии казалась почти прозрачной. Он был очень худой и это было первый раз когда я видела это существо. Я наблюдала его примерно 10 секунд.

Когда я сделала зрительный контакт с ним, все вокруг замолкло. Даже птицы перестали щебетать, все было тихо. Тогда он побежал прочь. Я рассказала о человечке моей маме и ее другу и они сказали "Ок, посмотрим, что будет дальше". Потом я увидела, что это существо все еще там, я думала оно убежало, но оно наблюдало за нами из-за старого дерева.

Тогда я сказала своим "Эй, я снова его вижу!" и мы пошли в ту сторону и стали его высматривать, а он куда-то спрятался. Но потом я увидела его в третий раз. Он так быстро передвигался, что за ним было невозможно уследить. Невероятно быстро.

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Рядом с местом первого его наблюдения мы нашли мех, напоминающий мех кролика. Это был черный мех с коричневым оттенком и он очень плохо пах, точнее сказать вонял! Потом мы искали следы этого существа и подумали, что здесь слишком сухо, чтобы от него могли остаться хоть какие-то отпечатки. После этого решили поехать домой".
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 Теги: США, пришельцы, контакт

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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