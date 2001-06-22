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Раздел: Невероятное  
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Ученые намерены применить карту NASA для поиска сокровищ

Ученые намерены применить карту NASA для поиска сокровищКарта NASA разыщет сокровища затонувших в Средневековье кораблей

Документ включает в себя 11 мест, где на морском дне могут располагаться погибшие сотни лет назад суда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Составленная астронавтом NASA Гордоном Купером в 60-х во время космического полета карта поможет разыскать поиски сокровищ с затонувших кораблей. Перед собой астронавт ставил задачу собрать как можно больше информации об объектах, являющих ядерную угрозу для США. В результате своей работы специалист составил карту Карибского бассейна, где нашли сотни аномалий.

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Современные эксперты считают, что в районе Багам Купер обозначил 11 аномалий, где на дне морском имеются затонувшие в Средневековье корабли с золотом и иными драгоценностями. Чтобы найти их, ученые намерены применить подводные маломерные лодки с металлоискателями.
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 Теги: NASA, Сокровища

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Сегодня, 12:31 » Автор: Татьяна Ларина
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