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Раздел: Невероятное  
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Ученые хотят «докопаться» до монстра из озера Лох-Несс

Ученые хотят «докопаться» до монстра из озера Лох-НессСпециалисты считают, что тайну монстра по имени Несси можно разгадать путем ДНК-теста.

Для этого специалисты отправятся на озеро и возьмут оттуда пробы воды.

Ученые намерены проанализировать воду из водоема, чтобы найти там следы ДНК всех его обитателей, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Такое исследование, уверенны они, покажет, что же из себя представляет лох-несское чудовище. Ученые намерены разгадать тайну и выявить след монстра, о котором сочтено множество легенд и страшных историй.

К забору воды из озера, где живет пугающее много лет чудовище, ученые подошли основательно.

Пробы будут взяты из 300 точек озера, все эти точки расположены на разной глубине. Некоторые места, откуда будет браться вода, являются точками, где чудовище видели совсем недавно.

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Пробы воду пропустят через микрофильтры, способные захватывать биополимеры.
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 Теги: ученые, исследование, Лох-несское чудовище

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Сегодня, 15:39 » Автор: Ульяна Воликовская
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