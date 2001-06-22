Раздел: Невероятное
Названа причина футбольного насилия
Острое соперничество фанатов связано с эволюцией человека.
По мнению исследователей, эти данные могут объяснить экстремистское поведение, связанное с религией и политикой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.
Ученые из Оксфордского университета провели опрос среди 465 бразильских болельщиков и выяснили, что радикально настроенные фанаты не проявляют признаков насилия за пределами сферы увлечения. Их работа опубликована в журнале Evolution & Human Behaviour.
Опрос состоял из трех разделов. В первом специалисты определяли психологические черты человека и расспрашивали об отношении к футболу. Во втором просили согласие на публикацию, а в третьем проводили тест социальной адаптации.
О результатах опроса рассказала доктор Марта Ньюсон (Martha Newson):
«Наше исследование показало, что хулиганство — это не случайное поведение. Участники хулиганских движений не склонны к применению силы за пределами своего сообщества. Насилие почти всегда сосредоточено на тех, кого группа считает угрозой: соперничающих фанатов или полицию.
Становясь частью фанатских групп, люди неизбежно поднимают ставки, что и становится причиной стычек. Это возникает не только потому, что поклонники привержены своему сообществу, но и потому, что их окружающая среда становится более опасной для них. Например, они ожидают оскорбления со стороны соперников, поэтому их позиция переключается в режим «готов к бою».
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Исследователи считают, что их работа поможет в будущем лучше понять культуру последователей какого-либо движения, включая религиозные и политические течения. По их мнению, острое соперничество фанатов связано с эволюцией человека. Племена всегда боролись за еду, территорию и самок, и, возможно, ортодоксальные приверженцы демонстрируют наследие племенной психологии.
По мнению исследователей, эти данные могут объяснить экстремистское поведение, связанное с религией и политикой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.
Ученые из Оксфордского университета провели опрос среди 465 бразильских болельщиков и выяснили, что радикально настроенные фанаты не проявляют признаков насилия за пределами сферы увлечения. Их работа опубликована в журнале Evolution & Human Behaviour.
Опрос состоял из трех разделов. В первом специалисты определяли психологические черты человека и расспрашивали об отношении к футболу. Во втором просили согласие на публикацию, а в третьем проводили тест социальной адаптации.
О результатах опроса рассказала доктор Марта Ньюсон (Martha Newson):
«Наше исследование показало, что хулиганство — это не случайное поведение. Участники хулиганских движений не склонны к применению силы за пределами своего сообщества. Насилие почти всегда сосредоточено на тех, кого группа считает угрозой: соперничающих фанатов или полицию.
Становясь частью фанатских групп, люди неизбежно поднимают ставки, что и становится причиной стычек. Это возникает не только потому, что поклонники привержены своему сообществу, но и потому, что их окружающая среда становится более опасной для них. Например, они ожидают оскорбления со стороны соперников, поэтому их позиция переключается в режим «готов к бою».
Читайте также: Названа причина появления смога в Киеве
Исследователи считают, что их работа поможет в будущем лучше понять культуру последователей какого-либо движения, включая религиозные и политические течения. По их мнению, острое соперничество фанатов связано с эволюцией человека. Племена всегда боролись за еду, территорию и самок, и, возможно, ортодоксальные приверженцы демонстрируют наследие племенной психологии.
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