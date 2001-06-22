Раздел: Невероятное
Астрономы подтвердили, что жизнь на Марсе возможна
Марс находится на расстоянии 57 миллионов километров.
Австралийский астроном Рэй Пикард подтвердил теорию американских коллег из NASA и заявил, что Марсе действительно возможна жизнь. Таким образом, человечество сможет не только посетить планету, но и колонизировать её.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Астроном Рэй Пикард из Австралийского музея ископаемых и минеральных ресурсов сообщил, что однажды люди могут жить на Красной планете. Однако ученые утверждает, что для этого нужно будет еще усовершенствовать земные технологии, которые способны будут безопасно доставить людей на Марс.
Читайте также: В NASA открыли 10 новых планет, на которых возможна жизнь
На своей ближайшей орбите к Земле Марс все еще находится на расстоянии 57 миллионов километров, однако Пикард продолжает говорить, что люди преодолеют разницу гравитации и даже смогут добывать воду на Марсе. При этом Рэй Пикард не стал называть год, когда люди окончательно смогут колонизировать Красную планету.
Австралийский астроном Рэй Пикард подтвердил теорию американских коллег из NASA и заявил, что Марсе действительно возможна жизнь. Таким образом, человечество сможет не только посетить планету, но и колонизировать её.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Астроном Рэй Пикард из Австралийского музея ископаемых и минеральных ресурсов сообщил, что однажды люди могут жить на Красной планете. Однако ученые утверждает, что для этого нужно будет еще усовершенствовать земные технологии, которые способны будут безопасно доставить людей на Марс.
Читайте также: В NASA открыли 10 новых планет, на которых возможна жизнь
На своей ближайшей орбите к Земле Марс все еще находится на расстоянии 57 миллионов километров, однако Пикард продолжает говорить, что люди преодолеют разницу гравитации и даже смогут добывать воду на Марсе. При этом Рэй Пикард не стал называть год, когда люди окончательно смогут колонизировать Красную планету.
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