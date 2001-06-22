» » Астрономы подтвердили, что жизнь на Марсе возможна
Раздел: Невероятное  
0

Астрономы подтвердили, что жизнь на Марсе возможна

Астрономы подтвердили, что жизнь на Марсе возможнаМарс находится на расстоянии 57 миллионов километров.

Австралийский астроном Рэй Пикард подтвердил теорию американских коллег из NASA и заявил, что Марсе действительно возможна жизнь. Таким образом, человечество сможет не только посетить планету, но и колонизировать её.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Астроном Рэй Пикард из Австралийского музея ископаемых и минеральных ресурсов сообщил, что однажды люди могут жить на Красной планете. Однако ученые утверждает, что для этого нужно будет еще усовершенствовать земные технологии, которые способны будут безопасно доставить людей на Марс.

Читайте также: В NASA открыли 10 новых планет, на которых возможна жизнь

На своей ближайшей орбите к Земле Марс все еще находится на расстоянии 57 миллионов километров, однако Пикард продолжает говорить, что люди преодолеют разницу гравитации и даже смогут добывать воду на Марсе. При этом Рэй Пикард не стал называть год, когда люди окончательно смогут колонизировать Красную планету.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Марс, жизнь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
     453
     0

Похожие новости по теме

В NASA сообщили о гигантской пыльной буре на Марсе В NASA сообщили о гигантской пыльной буре на Марсе

В связи с бурей на красной планете, они вынуждены были остановить работу космического марсохода.

Ученые выяснили причину отсутствия людей на Марсе Ученые выяснили причину отсутствия людей на Марсе

К следующему десятилетию человечество колонизирует красную планету.

Ученые раскрыли новую тайну жизни на Марсе Ученые раскрыли новую тайну жизни на Марсе

Исследователи убеждены, что жизнь на Красной планете уничтожило Солнце.

NASA не скоро отправит людей на Марс NASA не скоро отправит людей на Марс

У NASA нет денег для миссии на Красную планету.

В NASA открыли 10 новых планет, на которых возможна жизнь В NASA открыли 10 новых планет, на которых возможна жизнь

Все экзопланеты вращаются в обитаемой зоне звезды.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх