Раздел: Невероятное
Миллионы долларов на комаров: Билл Гейтс удивил странной инвестицией
Билл Гейтс начал инвестировал в развитие комаров-мутантов.
Ежегодно тысячи американцев страдают от малярии. Чтобы раз и навсегда покончить с данной эпидемией, Билл Гейтс принял решение создать таких самцов комаров, которые при спаривании уничтожали бы самок, являющихся как известно, переносчиками болезни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Всего на разработку насекомых-мутантов выделено 4 миллиона долларов. План следующий: генетически измененные комары не дадут самкам выводить здоровое потомство, тем самым уберегая людей от заражения.
Займется разработкой компания Oxitec, которая имеет внушительный опыт выведения модифицированных насекомых. Некоторое время назад специалисты успешно создали комаров для борьбы с вирусом Зика. В итоге количество насекомых, которые переносили данную болезнь, уменьшилось на 90%.
Не взирая на все благие намерения Oxitec, у компании имеются и критики. Так, благотворительная организация «Friends of the Earth» уверена, что выведение новых форм комаров негативно сказывается на природном балансе. Более того, насекомые-мутанты могут быть опасными для общества. Данная критика вполне уместна, но другого способа предупредить эпидемию малярии нет.
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Малярия — заболевание с серьезными осложнениями. У пациентов нередко возникают отеки легких, нарушения работы важнейших органов, а также проблемы с сосудами головного мозга.
Ежегодно тысячи американцев страдают от малярии. Чтобы раз и навсегда покончить с данной эпидемией, Билл Гейтс принял решение создать таких самцов комаров, которые при спаривании уничтожали бы самок, являющихся как известно, переносчиками болезни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Всего на разработку насекомых-мутантов выделено 4 миллиона долларов. План следующий: генетически измененные комары не дадут самкам выводить здоровое потомство, тем самым уберегая людей от заражения.
Займется разработкой компания Oxitec, которая имеет внушительный опыт выведения модифицированных насекомых. Некоторое время назад специалисты успешно создали комаров для борьбы с вирусом Зика. В итоге количество насекомых, которые переносили данную болезнь, уменьшилось на 90%.
Не взирая на все благие намерения Oxitec, у компании имеются и критики. Так, благотворительная организация «Friends of the Earth» уверена, что выведение новых форм комаров негативно сказывается на природном балансе. Более того, насекомые-мутанты могут быть опасными для общества. Данная критика вполне уместна, но другого способа предупредить эпидемию малярии нет.
Читайте также: Крылья божьей коровки вдохновили инженеров на создание зонта будущего
Малярия — заболевание с серьезными осложнениями. У пациентов нередко возникают отеки легких, нарушения работы важнейших органов, а также проблемы с сосудами головного мозга.
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