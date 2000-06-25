Раздел: Невероятное
На Гавайях зафиксированы новые случаи появления трещин Земли
Трещины имеют внушительные размеры.
Как сообщают люди, оставшиеся на острове, каждый день количество трещин в земле увеличивается. Более того, уже имеющиеся разломы увеличиваются в размерах. Трещины проходят параллельно друг к другу, ширина некоторых превышает сто футов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Во время образования новых углублений из земли исходят целые облака пара. Местные жители заявили, что температура внутри разломов достигает 124°С. Глубина образований настолько большая, что не видно дна. Удивительно просто, как в разломы не свалилась верхняя почва. Растительность пока в состоянии удержать её, но как долго это будет длиться?
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В любой момент грунт может упасть в ямы глубиной более 60 футов, заявил Райан Финли. Из всего происходящего понятно, что на Гавайях протекают страшные процессы, которые в ближайшие время не закончатся.
Как сообщают люди, оставшиеся на острове, каждый день количество трещин в земле увеличивается. Более того, уже имеющиеся разломы увеличиваются в размерах. Трещины проходят параллельно друг к другу, ширина некоторых превышает сто футов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Во время образования новых углублений из земли исходят целые облака пара. Местные жители заявили, что температура внутри разломов достигает 124°С. Глубина образований настолько большая, что не видно дна. Удивительно просто, как в разломы не свалилась верхняя почва. Растительность пока в состоянии удержать её, но как долго это будет длиться?
Читайте также: Миллионы долларов на комаров: Билл Гейтс удивил странной инвестицией
В любой момент грунт может упасть в ямы глубиной более 60 футов, заявил Райан Финли. Из всего происходящего понятно, что на Гавайях протекают страшные процессы, которые в ближайшие время не закончатся.
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