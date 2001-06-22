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Раздел: Невероятное  
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Сиамский залив резко обмельчал впервые за всю историю

Сиамский залив резко обмельчал впервые за всю историю Причина исчезновения воды пока непонятна.

Жители Таиланда в недоумении: берег Сиамского залива в данный момент абсолютно сухой, так как вода отошла на два км. Как отмечают граждане, раньше ничего подобного не происходило, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Специалисты, в свою очередь, тоже не в состоянии объяснить аномалию. По их словам, вода обычно исчезает после землетрясений, происходящих глубоко под водой. Затем уровень моря возвращается: в один момент образуется огромная волна цунами.

В Сиамском заливе никакой подземной активности не наблюдалось, поэтому вопрос относительно исчезновения воды остается открытым. Цунами, к слову, тоже не было.

Специалисты считают, что аномалия каким-то образом связана с возникновением сильнейших ураганов в океане. Однако, опять-таки, в океане ураганов в день ухода воды не происходило.

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Сейчас таиландцы активно собирают оставшихся моллюсков, а также просто гуляют по показавшемуся морскому дну.
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 Теги: Сиамский залив, вода

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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