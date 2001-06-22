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Раздел: Невероятное  
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Возле МКС пролетел крупный НЛО, исказивший пространство

Возле МКС пролетел крупный НЛО, исказивший пространство Уфологи утверждают, что видео подлинное.

Уфологи предоставили видеоматериал, который демонстрирует, как огромный НЛО, находящийся в пределах видимости с Международной космической станции, искажает структуру облаков низкой околоземной орбиты, что очень похоже на формирование «кротовой дыры» в иной мир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Такие порталы, как мы видим, пишут исследователи, есть не только на Земле, но и в космосе, в частности, на орбите нашей планеты. Конспирологи в свою очередь уверяют, что сотрудники НАСА еще с 2015 года заинтересовались этой темой, изучая ее и с чисто научной, и даже с практической целью, поскольку именно через подобные кротовые норы можно в будущем путешествовать по всей Вселенной, преодолевая немыслимые расстояния за считанные дни и месяцы.

Кстати, совсем недавно мы писали о планах NASA насчет космических путешествий с гораздо большей скоростью, чем скорость света, и эта информация вызвала определенный резонанс в Сети интернет. Не все пользователи Всемирной паутины поверили, что это реально для американцев (любителей космических мистификаций) и вообще для землян в настоящее время.

Однако почти все, кого интересуют космические путешествия, уверены, что пришельцы перемещаются в пространстве и времени именно через «кротовые норы», поскольку даже огромная скорость света в нашем физическом мире слишком мала, чтобы преодолевать немыслимые межзвездные расстояния.

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Что ж, пишут уфологи, снятые камерой МКС искажения пространства в околоземной орбите и появление в этот момент НЛО только подтверждают данную теорию…

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 Теги: НЛО, МКС

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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Мысль  
Сегодня, 08:18

и дальше что?. На МКС пленка в камере закончилась?

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