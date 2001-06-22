Возле МКС пролетел крупный НЛО, исказивший пространство

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Ученые NASA из Центра космических исследований им. Джонсона попытаются построить сверхсветовой двигатель, который поможет путешествовать даже в соседние галактики, тем самым они хотят доказать, что можно двигаться быстрее скорости света. Инженер и физик из NASA Гарольд Уайт утверждает, что действительно есть возможность