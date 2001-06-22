Раздел: Невероятное
На оригинальных снимках НАСА обнаружили следы фотошопа
Космическое агентство подозревают в сокрытии информации методом ретуши.
Уфологи с удивлением обнаружили, что сотрудники американское космического агентство NASA на фотоснимках Тритона, сделанные в ходе космической миссии New Frontiers, старательно замазали–отретушировали отдельные участки – явно скрывая самое главное, что ухватил объектив космического зонда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Конспирологи тут же предположили, что на этих фото четко «прорисовываются» загадочные строения, доказывающие, что Тритон, как и наша Луна, – искусственный объект, рукотворный спутник, подтащенный к Нептуну пришельцами.
Эта теория подтверждается многими фактами. Например, Тритон двигается по ретроградной орбите, состоит из каменной оболочки, которая лишь прикрывает какое-то металлическое ядро. По сути все это похоже на огромный космический корабль. Таким же космическим кораблем (с такими же параметрами) в древних источниках называется и наша Луна.
Согласно расчетам астрономов Тритон действительно «прибыл» к Нептуну из глубокого космоса, затормозил и встал на сегодняшнюю орбиту. Поражает и то, что Тритон имеет идеально круглую форму. Более того, это уникальный спутник обладает своей атмосферой, а на фотоснимках поверхности этого спутника Нептуна можно уловить даже сеть дорог, каналов, каких-то строений и многого другого.
Читайте также: Возле МКС пролетел крупный НЛО, исказивший пространство
Но что могли при этом замазать ученые НАСА, что такого сверхъестественного они нашли на Тритоне? Действительно, весьма странно и загадочно…
Уфологи с удивлением обнаружили, что сотрудники американское космического агентство NASA на фотоснимках Тритона, сделанные в ходе космической миссии New Frontiers, старательно замазали–отретушировали отдельные участки – явно скрывая самое главное, что ухватил объектив космического зонда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Конспирологи тут же предположили, что на этих фото четко «прорисовываются» загадочные строения, доказывающие, что Тритон, как и наша Луна, – искусственный объект, рукотворный спутник, подтащенный к Нептуну пришельцами.
Эта теория подтверждается многими фактами. Например, Тритон двигается по ретроградной орбите, состоит из каменной оболочки, которая лишь прикрывает какое-то металлическое ядро. По сути все это похоже на огромный космический корабль. Таким же космическим кораблем (с такими же параметрами) в древних источниках называется и наша Луна.
Согласно расчетам астрономов Тритон действительно «прибыл» к Нептуну из глубокого космоса, затормозил и встал на сегодняшнюю орбиту. Поражает и то, что Тритон имеет идеально круглую форму. Более того, это уникальный спутник обладает своей атмосферой, а на фотоснимках поверхности этого спутника Нептуна можно уловить даже сеть дорог, каналов, каких-то строений и многого другого.
Читайте также: Возле МКС пролетел крупный НЛО, исказивший пространство
Но что могли при этом замазать ученые НАСА, что такого сверхъестественного они нашли на Тритоне? Действительно, весьма странно и загадочно…
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