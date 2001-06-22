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Нобелевские лауреаты создали «мертвую воду»

Нобелевские лауреаты создали «мертвую воду»Молекулы воды обладают очень высоким дипольным моментом.

Андрей Гейм и Константин Новоселов выяснили, как сделать воду "мертвой" и лишить ее уникальных растворяющих свойств, экспериментируя с тончайшими "сэндвичами" из графита и нитрида бора, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА.

"Мертвая вода" — не просто интересный научный феномен, ее открытие имеет вполне конкретные приложения для других наук, особенно для биологии. Она поможет нам понять, почему вода так важна для существования жизни. Учитывая то, какую роль вода играет в формировании молекул белков, можно сказать, что тонкие прослойки воды — скульпторы жизни в прямом и переносном смысле", — рассказывает Андрей Гейм из Манчестерского университета (Великобритания).

Вода, как объясняют ученые, сегодня остается одной из самых загадочных субстанций на Земле. В отличие от "соседей" по периодической таблице, соединение водорода с кислородом обладает аномально высокой температурой кипения и замерзания, необычной теплоемкостью и способностью растворять в себе огромное число органических и неорганических соединений.

Это "умение" воды, в свою очередь, связано с другим ее физическим свойством — высоким электрическим дипольным моментом. Под этим словом ученые понимают то, как распределены положительные и отрицательные заряды по молекуле. Молекулы воды обладают очень высоким дипольным моментом, так как электроны в ней "притянуты" к атому кислорода, а положительно заряженные атомы водорода, наоборот, удалены от них.

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Ученых давно интересовало, сохраняет ли она эти свойства в тех случаях, когда молекулы воды уложены в считанное число слоев, или они меняются на что-то совсем другое.

Гейм, Новоселов и их коллеги по университету решили эту задачу, экспериментируя с своеобразными "бутербродами", собранными из сверхтонких пластинок графита и двумерных пленок из нитрида бора, устроенных примерно так же, как и графен, за чье открытие российско-британские физики получили Нобелевскую премию в 2010 году.
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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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