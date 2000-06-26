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Ученые воссоздали облик Юлия Цезаря
Голова Цезаря была необычайно выпуклой.
Ученые из Национального музея древностей Нидерландов провели 3D-реконструкцию облика римского диктатора Юлия Цезаря и обнародовали полученный снимок. Как сообщает Fox News, моделирование показало, что голова Цезаря была необычайно выпуклой, раздутой, что может быть следствием родовой травмы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Врач сказал, что такое происходит при тяжелых родах. Такое не придумаешь, как художник", — пояснила антрополог Майя Доллоси. Исследователи провели реконструкцию, использовав мраморный бюст Цезаря из музейной коллекции.
"Скульптура очень повреждена, поэтому было решено дополнить исчезнувшие части, такие, как нос и подбородок, на основе другого портрета правителя — так называемого бюста из Тускула", — рассказали в учреждении.
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Ранее ученым удалось восстановить облик древней египтянки, которую назвали Меританум (возлюбленная Анума), по ее мумии, возраст которой оценивается примерно в две тысячи лет.
Ученые из Национального музея древностей Нидерландов провели 3D-реконструкцию облика римского диктатора Юлия Цезаря и обнародовали полученный снимок. Как сообщает Fox News, моделирование показало, что голова Цезаря была необычайно выпуклой, раздутой, что может быть следствием родовой травмы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Врач сказал, что такое происходит при тяжелых родах. Такое не придумаешь, как художник", — пояснила антрополог Майя Доллоси. Исследователи провели реконструкцию, использовав мраморный бюст Цезаря из музейной коллекции.
"Скульптура очень повреждена, поэтому было решено дополнить исчезнувшие части, такие, как нос и подбородок, на основе другого портрета правителя — так называемого бюста из Тускула", — рассказали в учреждении.
Читайте также: Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца
Ранее ученым удалось восстановить облик древней египтянки, которую назвали Меританум (возлюбленная Анума), по ее мумии, возраст которой оценивается примерно в две тысячи лет.
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