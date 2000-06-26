» » Ученые воссоздали облик Юлия Цезаря
Раздел: Невероятное  
+1

Ученые воссоздали облик Юлия Цезаря

Ученые воссоздали облик Юлия ЦезаряГолова Цезаря была необычайно выпуклой.

Ученые из Национального музея древностей Нидерландов провели 3D-реконструкцию облика римского диктатора Юлия Цезаря и обнародовали полученный снимок. Как сообщает Fox News, моделирование показало, что голова Цезаря была необычайно выпуклой, раздутой, что может быть следствием родовой травмы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Врач сказал, что такое происходит при тяжелых родах. Такое не придумаешь, как художник", — пояснила антрополог Майя Доллоси. Исследователи провели реконструкцию, использовав мраморный бюст Цезаря из музейной коллекции.

"Скульптура очень повреждена, поэтому было решено дополнить исчезнувшие части, такие, как нос и подбородок, на основе другого портрета правителя — так называемого бюста из Тускула", — рассказали в учреждении.

Читайте также: Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца

Ранее ученым удалось восстановить облик древней египтянки, которую назвали Меританум (возлюбленная Анума), по ее мумии, возраст которой оценивается примерно в две тысячи лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Юлий Цезарь, облик

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
     781
     0

Похожие новости по теме

Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца

Благодаря новейшим технологиям антропологам удалось воссоздать внешний облик кроманьонца.

Ученым удалось воссоздать внешность матери Тутанхамона Ученым удалось воссоздать внешность матери Тутанхамона

Мумия "Юной леди" была обнаружена в конце ХІХ века.

Ученые показали, как выглядел кембрийский Ученые показали, как выглядел кембрийский "Чужой"

Ученые воссоздали облик кембрийского моллюска.

Ученые воссоздали черты лица древней египтянки по ее мумии Ученые воссоздали черты лица древней египтянки по ее мумии

Возраст мумии оценивается в две тысячи лет.

Ученые воссоздали внешность инопланетянки Ученые воссоздали внешность инопланетянки

Ученым удалось воссоздать внешность женщины, чей скелет был найден в ходе раскопок в городе Кёнджу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх