Раздел: Невероятное
Удивительное фото: детеныш китовой акулы приблизился к каноэ
Фотография сделана с квадрокоптера.
Фотограф Димитрий Караниколов из Болгарии, отдыхающий на Филиппинах, запечатлел на камеру жуткую сцену: он заснял монстра-людоеда, который пытался проглотить рыбака в каноэ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Создание настолько близко подобралось к лодке, что чуть ли не опрокинуло её, тогда как человек мог стать прекрасным ужином.
Прикрепленная фотография была сделана при помощи дрона. Отдыхающего удивила реакция филиппинца: рыбак абсолютно никак не отреагировал на угрозу (он потягивался и зевал дальше). Болгарин в то время готовился к худшему…
Как оказалось позже, создание, подплывшее к каноэ, было детенышем китовой акулы. Эти морские обитатели абсолютно безобидны, так как питаются исключительно планктоном и креветками.
Читайте также: На оригинальных снимках НАСА обнаружили следы фотошопа
Взрослые особи могут достигать двенадцати метров в длину. Местные жители живут в полной гармонии с данными миролюбивыми акулами.
Фотограф Димитрий Караниколов из Болгарии, отдыхающий на Филиппинах, запечатлел на камеру жуткую сцену: он заснял монстра-людоеда, который пытался проглотить рыбака в каноэ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Создание настолько близко подобралось к лодке, что чуть ли не опрокинуло её, тогда как человек мог стать прекрасным ужином.
Прикрепленная фотография была сделана при помощи дрона. Отдыхающего удивила реакция филиппинца: рыбак абсолютно никак не отреагировал на угрозу (он потягивался и зевал дальше). Болгарин в то время готовился к худшему…
Как оказалось позже, создание, подплывшее к каноэ, было детенышем китовой акулы. Эти морские обитатели абсолютно безобидны, так как питаются исключительно планктоном и креветками.
Читайте также: На оригинальных снимках НАСА обнаружили следы фотошопа
Взрослые особи могут достигать двенадцати метров в длину. Местные жители живут в полной гармонии с данными миролюбивыми акулами.
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