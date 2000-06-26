» » Удивительное фото: детеныш китовой акулы приблизился к каноэ
Раздел: Невероятное  
0

Удивительное фото: детеныш китовой акулы приблизился к каноэ

Удивительное фото: детеныш китовой акулы приблизился к каноэ Фотография сделана с квадрокоптера.

Фотограф Димитрий Караниколов из Болгарии, отдыхающий на Филиппинах, запечатлел на камеру жуткую сцену: он заснял монстра-людоеда, который пытался проглотить рыбака в каноэ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Создание настолько близко подобралось к лодке, что чуть ли не опрокинуло её, тогда как человек мог стать прекрасным ужином.

Прикрепленная фотография была сделана при помощи дрона. Отдыхающего удивила реакция филиппинца: рыбак абсолютно никак не отреагировал на угрозу (он потягивался и зевал дальше). Болгарин в то время готовился к худшему…

Как оказалось позже, создание, подплывшее к каноэ, было детенышем китовой акулы. Эти морские обитатели абсолютно безобидны, так как питаются исключительно планктоном и креветками.

Читайте также: На оригинальных снимках НАСА обнаружили следы фотошопа

Взрослые особи могут достигать двенадцати метров в длину. Местные жители живут в полной гармонии с данными миролюбивыми акулами.

Удивительное фото: детеныш китовой акулы приблизился к каноэ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: акула, каноэ, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     448
     0

Похожие новости по теме

На оригинальных снимках НАСА обнаружили следы фотошопа На оригинальных снимках НАСА обнаружили следы фотошопа

Космическое агентство подозревают в сокрытии информации методом ретуши.

В Шотландии нашли огромные следы динозавров В Шотландии нашли огромные следы динозавров

Находка была сделана при помощи дрона.

В Австралии сфотографировали акулу, которая чуть не съела яхту В Австралии сфотографировали акулу, которая чуть не съела яхту

Гигантское животное кружилось вокруг яхты почти час.

Глубинная акула предсказала беду, выбросившись на берег Филиппин Глубинная акула предсказала беду, выбросившись на берег Филиппин

Местные жители верят, что появление редкой акулы - предвестник больших катаклизмов.

Ученые обнаружили на Луне гигантскую треугольную дыру Ученые обнаружили на Луне гигантскую треугольную дыру

Фотография сделана во время миссии «Аполлон-8».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх