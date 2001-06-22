Раздел: Невероятное
На земной орбите зафиксировали неопознанный металлический объект
Фотография сделана с МКС.
Web-камера, установленная на Международной космической станции, поймала в свой объектив очередной неопознанный летающий объект, находящийся на околоземной орбите, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
И этот момент успел записать неутомимый исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтяерев.
"Сначала я подумал, что это астероид, написал он в своем комментарии к видео (смотрите ниже), но потом я понял, что объект слишком правильно сферической формы, к тому же отражает солнечные лучи, а значит его оболочка – металлическая".
Вполне возможно, что камера сняла Луну, но спутник Земли в это время был с другого края планеты. Таким образом, как ни крути, получается, что МКС снова зафиксировала НЛО, скорее всего, очередной корабль пришельцев.
По оценке Дегтерева, пойманный НЛО – просто огромных размеров, сняли его в то время, когда корабль пришельцев пролетал нал Алжиром, хотя с земли его вряд ли можно было заметить/
Читайте также: Удивительное фото: детеныш китовой акулы приблизился к каноэ
И еще: как и следовало ожидать, сотрудники НАСА тут же отключили камеры МКС, поэтому усомниться в том, что это объект инопланетного происхождения, не приходится…
Web-камера, установленная на Международной космической станции, поймала в свой объектив очередной неопознанный летающий объект, находящийся на околоземной орбите, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
И этот момент успел записать неутомимый исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтяерев.
"Сначала я подумал, что это астероид, написал он в своем комментарии к видео (смотрите ниже), но потом я понял, что объект слишком правильно сферической формы, к тому же отражает солнечные лучи, а значит его оболочка – металлическая".
Вполне возможно, что камера сняла Луну, но спутник Земли в это время был с другого края планеты. Таким образом, как ни крути, получается, что МКС снова зафиксировала НЛО, скорее всего, очередной корабль пришельцев.
По оценке Дегтерева, пойманный НЛО – просто огромных размеров, сняли его в то время, когда корабль пришельцев пролетал нал Алжиром, хотя с земли его вряд ли можно было заметить/
Читайте также: Удивительное фото: детеныш китовой акулы приблизился к каноэ
И еще: как и следовало ожидать, сотрудники НАСА тут же отключили камеры МКС, поэтому усомниться в том, что это объект инопланетного происхождения, не приходится…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
149
0
Также советуем посмотреть
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
Оставьте свой комментарий