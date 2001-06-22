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Раздел: Невероятное  
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На земной орбите зафиксировали неопознанный металлический объект

На земной орбите зафиксировали неопознанный металлический объект Фотография сделана с МКС.

Web-камера, установленная на Международной космической станции, поймала в свой объектив очередной неопознанный летающий объект, находящийся на околоземной орбите, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

И этот момент успел записать неутомимый исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтяерев.

"Сначала я подумал, что это астероид, написал он в своем комментарии к видео (смотрите ниже), но потом я понял, что объект слишком правильно сферической формы, к тому же отражает солнечные лучи, а значит его оболочка – металлическая".

Вполне возможно, что камера сняла Луну, но спутник Земли в это время был с другого края планеты. Таким образом, как ни крути, получается, что МКС снова зафиксировала НЛО, скорее всего, очередной корабль пришельцев.

На земной орбите зафиксировали неопознанный металлический объект


По оценке Дегтерева, пойманный НЛО – просто огромных размеров, сняли его в то время, когда корабль пришельцев пролетал нал Алжиром, хотя с земли его вряд ли можно было заметить/

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И еще: как и следовало ожидать, сотрудники НАСА тут же отключили камеры МКС, поэтому усомниться в том, что это объект инопланетного происхождения, не приходится…

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 Теги: МКС, фото, НЛО

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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