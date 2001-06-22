Раздел: Невероятное
Необъяснимые движения "заколдованной" куклы попали на видео
Рука игрушки двигалась сама по себе.
На YouTube было выложено видео на котором жутковатым образом сама по себе двигается тряпичная кукла. Выложил ролик пользователь под ником killerscott666 и он же рассказал историю этой куклы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Сообщается, что автор видео работает менеджером в благотворительном магазине где-то в Шотландии и среди поступивших в магазин новых игрушек в мешке была найдена эта тряпичная кукла.
Этих кукол под общим названием "Тряпичная Энни" в 50-70-х годах широко продавали во многих детских магазинах Запада, да и сейчас кое-где они встречаются. Но уже не так широко и в основном для коллекционеров, потому что у этих кукол нехорошая слава. Одна из них стала знаменитой проклятой куклой Аннабель.
Увидев куклу, менеджер отложил ее, чтобы потом с удивлением найти ее на другом месте. Подумав, что он ошибается, мужчина усадил куклу на место и сфотографировал ее. Позже он вернулся и снова заснял ее. Сравнив два снимка, он с ужасом понял, что положение куклы на них разное, кукла двигалась!
После этого менеджер посадил куклу на полку, чтобы ее никто случайно не задел, а потом наставил на нее камеру телефона и установил съемку. В конце дня мужчина пришел проверить камеру и увидел, что телефон упал, но кое-что он заснять успел.
На видео, примерно с отметки 2.40 можно увидеть как одна рука куклы медленно двигается короткими рывками. После этого телефон и упал по непонятной причине.
Помимо заснятого пугающего ролика менеджер написал, что к кукле даже неприятно прикасаться и у всех, кто находится рядом с ней, начинается ухудшение самочувствия.
Читайте также: Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой
В то время как это видео действительно довольно пугающее, скептики пишут, что такое движение куклы легко можно подделать, привязав к ней ниточки, к примеру.
На YouTube было выложено видео на котором жутковатым образом сама по себе двигается тряпичная кукла. Выложил ролик пользователь под ником killerscott666 и он же рассказал историю этой куклы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Сообщается, что автор видео работает менеджером в благотворительном магазине где-то в Шотландии и среди поступивших в магазин новых игрушек в мешке была найдена эта тряпичная кукла.
Этих кукол под общим названием "Тряпичная Энни" в 50-70-х годах широко продавали во многих детских магазинах Запада, да и сейчас кое-где они встречаются. Но уже не так широко и в основном для коллекционеров, потому что у этих кукол нехорошая слава. Одна из них стала знаменитой проклятой куклой Аннабель.
Увидев куклу, менеджер отложил ее, чтобы потом с удивлением найти ее на другом месте. Подумав, что он ошибается, мужчина усадил куклу на место и сфотографировал ее. Позже он вернулся и снова заснял ее. Сравнив два снимка, он с ужасом понял, что положение куклы на них разное, кукла двигалась!
После этого менеджер посадил куклу на полку, чтобы ее никто случайно не задел, а потом наставил на нее камеру телефона и установил съемку. В конце дня мужчина пришел проверить камеру и увидел, что телефон упал, но кое-что он заснять успел.
На видео, примерно с отметки 2.40 можно увидеть как одна рука куклы медленно двигается короткими рывками. После этого телефон и упал по непонятной причине.
Помимо заснятого пугающего ролика менеджер написал, что к кукле даже неприятно прикасаться и у всех, кто находится рядом с ней, начинается ухудшение самочувствия.
Читайте также: Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой
В то время как это видео действительно довольно пугающее, скептики пишут, что такое движение куклы легко можно подделать, привязав к ней ниточки, к примеру.
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